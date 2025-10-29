En vivo
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Banderas rojas en playas de Puerto Colombia por fuerte mar de leva generado por el huracán Melissa

El fuerte oleaje ha afectado kioscos de restaurantes que están a un costado de la playa.

Comerciantes han tenido que desmontar kioscos en la playa por las afectaciones que está generando el fuerte oleaje.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Aunque el huracán Melissa se ha ido alejando de la región, sus efectos aún provocan oleaje alto de hasta 3,5 metros, además de vientos y algunas lluvias en Atlántico, Magdalena y Bolívar. Debido a esta situación, el Ideam mantiene activa la alerta amarilla para estos departamentos.

En el municipio costero de Puerto Colombia, en el Atlántico, el mar de leva se metió a los negocios a un costado de la playa y dañó varios kioscos, por ello el alcalde Plinio Cedeño ordenó un plan especial de seguridad, en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Gobierno, la Policía y el Cuerpo de Bomberos.

Dick Acuña, supervisor del cuerpo de Salvavidas del municipio informó que hasta que cambien las condiciones meteorológicas se mantendrán las banderas rojas en todas las playas a fin de evitar emergencias con bañistas.

“Se han tomado precauciones importantes, tenemos banderas en todas las playas y personal salvavidas para evitar que los bañistas pasen de la orilla. Es fundamental acatar las recomendaciones y no abusar del mar, que no está en buenas condiciones en estos momentos”, explicó un vocero del cuerpo de salvavidas.

En total, 50 personas entre rescatistas y personal de primeros auxilios permanecen desplegadas en los distintos puntos de las playas del municipio para vigilar el comportamiento del mar y proteger a los visitantes.

Yaque García, propietaria de un restaurante en este sector, asegura que les ha tocado desmontar algunas cabañas, pues el mar se ha metido hasta los negocios y prácticamente los ha dejado sin playas.

“Hemos bajado muchas cabañas y el fuerte oleaje está bárbaro y arrasa todo. Ha sido fuerte, fuerte el oleaje, esta vez más que otras, la verdad. Aquí ya nosotros llevamos como 7 días con oleaje fuerte. Más la lluvia que también hace que el visitante no llegue”, expresó la comerciante.

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe advierten que el fuerte oleaje podría mantenerse durante las próximas 48 horas y que solo irá disminuyendo a medida que el huracán continúa su desplazamiento hacia el norte.

