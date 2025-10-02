El deslumbrante destino oculto de Wingo: playas de ensueño y aguas cristalinas

El misterio volvió a sorprender a cientos de viajeros. En la madrugada del jueves, dos aviones partieron desde Bogotá y Medellín con un total de 372 pasajeros a bordo, quienes desconocían cuál sería su lugar de llegada. Solo al aterrizar descubrieron la experiencia única que les esperaba.

El secreto se reveló al llegar al Aeropuerto Internacional Sangster (MBJ): el Destino Oculto 2025 fue Montego Bay, en Jamaica. Así lo confirmaron Wingo y Corona, que desde el año pasado vienen revolucionando la manera de viajar con esta propuesta que combina turismo, sorpresa y experiencias memorables.



Nueva ruta internacional para Colombia

El anuncio no solo emocionó a los pasajeros, también trajo buenas noticias para el mercado aéreo: Montego Bay se convierte en la nueva ruta internacional de Wingo, la número 25 en su red. Con ello, la aerolínea se consolida como la única en Colombia en ofrecer vuelos directos entre Bogotá y esta ciudad caribeña.

Montego Bay, Jamaica. Foto: Freepik

Los vuelos serán estacionales y operarán entre el 18 de diciembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, con dos frecuencias semanales (jueves y domingo). Los tiquetes ya están disponibles en la página oficial de la compañía.

“Este anuncio es doblemente especial: sorprendimos a cientos de pasajeros y, además, lanzamos una nueva ruta que nos conecta con un paraíso caribeño”, expresó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.



Experiencia y beneficios para los viajeros

La segunda edición de Destino Oculto amplió su propuesta con cuatro días de estadía en el hotel Secrets St. James de la cadena World of Hyatt, actividades exclusivas y alianzas con marcas como O Boticário, Durex, Holafly y Gatorlit.

Entre los beneficios que recibieron los pasajeros destacan:



Estadía en un resort de lujo frente al mar.

Acceso a actividades exclusivas y experiencias de marca.

Conectividad digital garantizada durante el viaje.

durante el viaje. Eventos especiales como la Corona Sunset Session.

Desde Jamaica, el ministro de Turismo, Edmund Bartlett, celebró el acuerdo: “Esta nueva conectividad aérea con América Latina nos acerca a la meta de 8 millones de visitantes en 2030”.



Montego Bay, un rincón de aguas cristalinas

Ubicada en la costa noroeste de Jamaica, Montego Bay es reconocida por sus playas turquesa, su vida nocturna y la hospitalidad de su gente. Las cifras lo demuestran: en 2024, la llegada de colombianos creció un 32,3 % y en el primer semestre de 2025 aumentó un 25,2 % frente al año anterior, según el Jamaica Tourism Board.



Con este paso, Wingo refuerza su apuesta de acercar a más colombianos a destinos inéditos y accesibles, bajo una experiencia que mezcla turismo, sorpresa y aventura.