Se acerca la semana de receso escolar: destinos y recomendaciones para su viaje

La semana de receso escolar en Colombia que se llevará a cabo desde el 6 al 12 de octubre y miles de familias ya están planeando cómo aprovechar estos días de descanso.
Este periodo, que se celebra cada octubre, se ha convertido en una de las temporadas de mayor movimiento turístico en el país. Con una oferta que combina playas, naturaleza, cultura y planes familiares, los colombianos tienen múltiples alternativas para desconectarse de la rutina.
Playas: los destinos más buscados por las familias
Cartagena sigue siendo uno de los destinos más demandados durante la semana de receso escolar. La ciudad amurallada ofrece historia, arquitectura colonial y playas que resultan atractivas tanto para niños como para adultos. Otro punto destacado en el Caribe es San Andrés, ideal para quienes buscan actividades acuáticas, snorkel y un ambiente isleño.
En el Magdalena, Santa Marta y el Parque Tayrona se consolidan como opciones preferidas para combinar naturaleza y mar. Este destino permite realizar caminatas ecológicas, disfrutar de la gastronomía local y conocer playas reconocidas por su belleza.
Naturaleza y tranquilidad en pueblos coloniales
Más allá de la costa, muchos colombianos optan por la calma de los pueblos patrimoniales. Villa de Leyva, en Boyacá, es uno de los más visitados por sus calles empedradas y su arquitectura colonial. Barichara, en Santander, también atrae por su encanto cultural y sus paisajes que invitan a la contemplación.
En Antioquia, Guatapé se ha convertido en un plan imperdible para quienes buscan actividades al aire libre y recorridos en bote por el embalse. La subida a la Piedra del Peñol es un atractivo adicional que cada año recibe a miles de visitantes.
Aventura y turismo alternativo
Para quienes prefieren experiencias distintas, destinos como el Desierto de la Tatacoa (Huila) ofrecen noches de observación de estrellas y paisajes únicos. En el oriente del país, los Cerros de Mavecure en Guainía se presentan como una opción para los viajeros que buscan contacto con la Amazonía y escenarios poco explorados.
También se destaca La Guajira, con sus playas remotas en Cabo de la Vela y Punta Gallinas, donde el desierto se encuentra con el mar y se pueden conocer de cerca las tradiciones de la comunidad wayuu.
Una oportunidad para promover el turismo interno
La semana de receso escolar no solo es un espacio de descanso para los estudiantes y sus familias, sino también una oportunidad clave para la reactivación del turismo en Colombia. Según operadores turísticos, este periodo representa un importante impulso económico para hoteles, restaurantes y guías locales en distintas regiones del país.
Recomendaciones para viajar en la semana de receso escolar
La alta demanda que genera este periodo obliga a las familias a tomar precauciones para disfrutar de su descanso sin contratiempos. Estas son algunas recomendaciones clave:
- Planificar con anticipación: reservar vuelos, hoteles y tours con tiempo evita sobrecostos y problemas de disponibilidad, especialmente en destinos de playa y pueblos patrimoniales.
- Revisar el estado de las vías: si el viaje es por carretera, es fundamental consultar reportes del Invías o la Policía de Tránsito para prever cierres, congestiones o mantenimientos.
- Elegir destinos acordes a la edad de los niños: planes de naturaleza, actividades culturales o parques temáticos resultan más apropiados para los más pequeños que largas caminatas de alta exigencia.
- Empacar de manera estratégica: incluir ropa cómoda, bloqueador solar, repelente y medicamentos básicos. En destinos de playa no olvidar sombrero y gafas de sol, y en zonas frías abrigos suficientes.
- Proteger la salud y seguridad: mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y contratar seguros de viaje, especialmente en trayectos largos o internacionales.
- Cuidar el presupuesto: fijar un plan de gastos permite disfrutar sin preocupaciones. Comparar precios de alojamiento, transporte y alimentación ayuda a reducir costos.
- Respetar el medioambiente y las comunidades locales: no dejar basura en playas, parques o senderos y apoyar a los prestadores de servicios turísticos de la región contribuye a un turismo sostenible.