Se acerca la semana de receso escolar: destinos y recomendaciones para su viaje

La semana de receso escolar en Colombia que se llevará a cabo desde el 6 al 12 de octubre y miles de familias ya están planeando cómo aprovechar estos días de descanso.

Este periodo, que se celebra cada octubre, se ha convertido en una de las temporadas de mayor movimiento turístico en el país. Con una oferta que combina playas, naturaleza, cultura y planes familiares, los colombianos tienen múltiples alternativas para desconectarse de la rutina.



Playas: los destinos más buscados por las familias

Cartagena sigue siendo uno de los destinos más demandados durante la semana de receso escolar. La ciudad amurallada ofrece historia, arquitectura colonial y playas que resultan atractivas tanto para niños como para adultos. Otro punto destacado en el Caribe es San Andrés, ideal para quienes buscan actividades acuáticas, snorkel y un ambiente isleño.

San Andrés. Foto: BLU Radio.

En el Magdalena, Santa Marta y el Parque Tayrona se consolidan como opciones preferidas para combinar naturaleza y mar. Este destino permite realizar caminatas ecológicas, disfrutar de la gastronomía local y conocer playas reconocidas por su belleza.



Naturaleza y tranquilidad en pueblos coloniales

Más allá de la costa, muchos colombianos optan por la calma de los pueblos patrimoniales. Villa de Leyva, en Boyacá, es uno de los más visitados por sus calles empedradas y su arquitectura colonial. Barichara, en Santander, también atrae por su encanto cultural y sus paisajes que invitan a la contemplación.

Barichara, Santander // Foto: Booking.com

En Antioquia, Guatapé se ha convertido en un plan imperdible para quienes buscan actividades al aire libre y recorridos en bote por el embalse. La subida a la Piedra del Peñol es un atractivo adicional que cada año recibe a miles de visitantes.



Aventura y turismo alternativo

Para quienes prefieren experiencias distintas, destinos como el Desierto de la Tatacoa (Huila) ofrecen noches de observación de estrellas y paisajes únicos. En el oriente del país, los Cerros de Mavecure en Guainía se presentan como una opción para los viajeros que buscan contacto con la Amazonía y escenarios poco explorados.



También se destaca La Guajira, con sus playas remotas en Cabo de la Vela y Punta Gallinas, donde el desierto se encuentra con el mar y se pueden conocer de cerca las tradiciones de la comunidad wayuu.

Playa en La Guajira. Foto: Blu Radio.

Una oportunidad para promover el turismo interno

La semana de receso escolar no solo es un espacio de descanso para los estudiantes y sus familias, sino también una oportunidad clave para la reactivación del turismo en Colombia. Según operadores turísticos, este periodo representa un importante impulso económico para hoteles, restaurantes y guías locales en distintas regiones del país.



Recomendaciones para viajar en la semana de receso escolar

La alta demanda que genera este periodo obliga a las familias a tomar precauciones para disfrutar de su descanso sin contratiempos. Estas son algunas recomendaciones clave:

