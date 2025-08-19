Más allá de Sibaté y Villa de Leyva; otros 5 lugares para ir a elevar cometa cerca de Bogotá

Agosto es, sin duda, el mes predilecto para elevar cometa en Colombia, una tradición anual que se beneficia de los fuertes vientos de la temporada. Este fin de semana muchos tuvieron una mala experiencia al acudir a los lugares tradicionales para esta celebración: Sibaté y Villa de Leyva.

Los fines de semana se convierten en el escenario perfecto para llenar los cielos de color y disfrutar de una tarde al aire libre. Como periodista experto en planes, te guiaré a través de los destinos más destacados, tanto en Bogotá como en sus alrededores, para que vivas una experiencia inolvidable.

Fuera de Bogotá: las joyas escondidas para elevar cometa

Más allá de los destinos tradicionales como Sibaté y Villa de Leyva, Cundinamarca nos ofrece opciones fascinantes:

Plaza Doctrinera de Sutatausa: A solo 88 kilómetros de Bogotá, encontrarás este apacible y amplio escenario colonial que rodea el Complejo Doctrinero y la Iglesia de San Juan Bautista. Es un lugar ideal para familias y vecinos, con superficies planas, ausencia de cableado sobre el área central y un ambiente acogedor que garantiza una visibilidad óptima para volar cometas. Para llegar, toma la Autopista Norte y luego la carretera Zipaquirá-Ubaté. Parque Natural Pionono en Sopó: Ubicado a menos de una hora de Bogotá, en el municipio de Sopó, es otro de los lugares preferidos para elevar cometa. Ofrece senderos, miradores y extensas áreas despejadas donde el viento se convierte en el aliado perfecto para las cometas. Cerro de la Capilla de la Valvanera en Chía: Es una alternativa muy cercana a Bogotá, presenta el Cerro de la Valvanera, un entorno propicio para elevar cometas. Lo que hace especial a esta zona es que presenta vientos durante casi todo el año, lo que permite disfrutar de esta actividad incluso en meses diferentes a agosto.

Festival cometa en Bogotá Foto: Distrito

Claves del cometero profesional: ¿Qué buscar en un buen lugar?

Según los expertos, al elegir el lugar ideal para elevar tu cometa, debes tener en cuenta tres características fundamentales:



Ser un espacio abierto.

No debe tener postes, árboles ni objetos altos alrededor.

El viento debe correr libremente.

Dentro de Bogotá: Los parques emblemáticos para volar cometa

La capital también cuenta con excelentes opciones para disfrutar de esta actividad sin salir de la ciudad: