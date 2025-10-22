Restringen faenas de pesca en Puerto Colombia, Atlántico, por la tormenta Melissa

La restricción en el zarpe de pequeñas embarcaciones es la principal medida preventiva que se ha tomado este miércoles en el Atlántico, especialmente en el municipio costero de Puerto Colombia, donde se busca mitigar los efectos que pueda causar la tormenta Melissa en su avance por el mar Caribe.

En esta zona costera del Atlántico también se ha instalado un puesto de mando unificado, donde las autoridades mantienen la lupa puesta sobre la evolución de la tormenta tropical, teniendo en cuenta las altas probabilidades de lluvias, fuertes vientos y alto oleaje que puede provocar este fenómeno a lo largo del día.

Si bien las condiciones aún permiten el acceso de bañistas al mar, a las lanchas sí se les ha restringido navegar este día para evitar afectaciones, informó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, Saúl Leiva.

"Efectivamente el llamado es a nuestros pescadores a que tengan en cuenta que hay unas restricciones para garantizar la integridad de cada uno de ellos, pues finalmente nosotros, como administración municipal, estamos monitoreando de manera constante lo que corresponde a este sistema atmosférico para tomar nuevas decisiones, si se llegaran a necesitar", dijo el funcionario.



A lo largo de los 18 kilómetros de playa de Puerto Colombia también se han desplegado 55 salvavidas para acompañar a los bañistas y brindarles seguridad durante su estadía en las playas.

El funcionario reporta que, durante los primeros momentos del día, no hubo variación del oleaje, pero no se descarta que conforme pasen las horas las olas aumenten su nivel y alcancen una altura superior a los tres metros.