Huracán Melissa golpea con fuerza a Cuba y deja 17 muertos en su paso por el mar Caribe

El huracán Melissa no se debilita lo suficiente y sigue fortalecido en su avance a través de Cuba, donde tocó tierra hacia las 4:00 de la mañana mientras avanzaba con vientos hasta por 185 kilómetros por hora bajo categoría 3.

Entre tanto, el balance que deja por el momento en su paso por el Caribe es de 17 víctimas mortales, tres de estas en Jamaica, diez en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.

Principalmente, se trata de muertes asociadas a incidentes durante las emergencias por las fuertes lluvias y los intensos vientos.



Situación en Cuba

La alerta se generó principalmente para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Las Tunas, donde los vientos están siendo especialmente dañinos y las lluvias están ocasionando inundaciones y deslizamientos de tierras.

Dice el Centro Nacional de Huracanes que es necesario que las personas permanezcan en un refugio seguro, por lo que más de 750.000 personas fueron evacuadas y llevadas a a refugios.



Sin embargo, tras el paso del ojo del huracán por municipios como Contramaestre, los habitantes salieron a las calles a ver los cientos de árboles que cayeron y a tratar de auxiliar a los caseríos que quedaron aislados por la caída de árboles. También hay cortes generales de electricidad y daños en la infraestructura de universidades y hospitales.

Para zonas como Buey Arriba, Guisa, Bartolomé Masó, Jiguaní y Bayamo, se registran inundaciones y crecidas de ríos que tienen entre el agua a la población, con niveles que alcanzan los 20 centímetros.

"Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos, y aún el huracán Melissa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado. En cuanto las condiciones lo permitan vamos a la recuperación. Estamos listos. Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas", indicó el presidente Miguel Díaz-Canel a través de su cuenta de Twitter.



Situación en Jamaica

El huracán Melissa afectó gravemente a Jamaica, dejando más de 530.000 personas sin electricidad (77 % del total), caída del 70 % de la conectividad a Internet y 15.000 personas en refugios.

Unas 400.000 personas resultaron damnificadas. El Gobierno declaró zona de desastre nacional. Varios hospitales, entre ellos, Black River y Cornwall Regional, dos de los más importantes de la isla, presentan daños severos.

A pesar de que la infraestructura de Jamaica está diseñada para resistir este tipo de fenómenos, nunca antes había sufrido el impacto de un huracán de máxima categoría y por eso la isla fue declarada como zona catastrófica.