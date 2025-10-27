Inundaciones y caída de rocas en vías tras fuerte aguacero en Girón, Santander

Un fuerte aguacero que se extendió durante toda la madrugada de este lunes 27 de octubre ocasionó inundaciones en varios sectores del municipio de Girón, Santander. Los barrios Santa Cruz, El Poblado y el sector de Chimitá fueron algunos de los más afectados por el desbordamiento de canales y el colapso de alcantarillas.

Las lluvias también generaron la caída de rocas sobre la vía que de Girón conduce al aeropuerto internacional Palonegro y en el anillo vial que conecta al municipio con Bucaramanga, a la altura del sector El Palenque.

Las autoridades locales atendieron las emergencias para restablecer la movilidad y evitar accidentes.

#ReporteroBlu Por el fuerte aguacero de esta madrugada en el área metropolitana de Bucaramanga, ciudadanos reportan inundaciones en algunos sectores de Girón. Panorama a esta hora en el parque Las Palomas #MañanasBlu pic.twitter.com/QnxbSmSJGr — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2025

De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, durante la actual temporada de lluvias se han reportado más de 120 emergencias en el departamento, entre deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas.



El funcionario Pedro Conde indicó que seis municipios se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamientos: Betulia, Chima, Confines, Málaga, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí. Además, 58 están en alerta naranja y 24 han declarado la calamidad pública por afectaciones en viviendas, vías terciarias y zonas rurales.

“Estamos haciendo un monitoreo constante en los puntos más críticos del departamento. Los suelos están saturados y se mantienen las condiciones para nuevos deslizamientos, sobre todo en las provincias de García Rovira y Yariguíes”, explicó Conde.

Las autoridades recomendaron a la comunidad estar atenta a los reportes oficiales y evitar transitar por zonas de ladera o con antecedentes de deslizamientos.