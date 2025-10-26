Fin de semana violento en Bucaramanga: seis sicariatos y una mujer herida por bala perdida

En solo dos días se cometieron seis ataques sicariales en la capital santandereana. En total, ya son 13 los casos registrados durante la última semana en Bucaramanga y su área metropolitana. Autoridades atribuyen los hechos a la disputa entre bandas dedicadas al microtráfico.

Una mujer identificada como Vivian Polet Silva Giraldo resultó herida por una bala perdida en medio de un nuevo ataque sicarial registrado este sábado en inmediaciones del Parque de los Niños, en Bucaramanga.

El hecho se suma a una preocupante ola de violencia que deja seis ataques sicariales durante el fin de semana en Bucaramanga. El secretario del Interior del municipio, Reynaldo Rojas, indicó que las autoridades analizan todo el material probatorio disponible para avanzar en las investigaciones.

“Estamos revisando las cámaras de seguridad, que serán claves para esclarecer estos hechos. Se confirma que las bandas criminales buscan ejercer control del territorio, y es preocupante que incluso en zonas concurridas, como la carrera 27, la persona había acabado de salir del partido del Atlético Bucaramanga, cuando ocurrió el ataque”, afirmó el funcionario.



La mujer caminaba por el sector cuando fue alcanzada por un disparo que le causó una herida en una pierna, mientras sicarios atacaban a Aldahir Correa Leal, conocido como “Pitota”, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha Nmax junto a su compañera sentimental, Luz Nelly Niño Cely.

Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los atacantes se movilizaban en otra motocicleta. El parrillero, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones contra Correa Leal, quien sería el objetivo del atentado.

Testigos afirmaron que se escucharon al menos diez detonaciones, pese a ser trasladado de urgencia a un centro médico, Correa falleció por la gravedad de las heridas.

Rojas hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie y entregue cualquier información que permita ubicar a los responsables de estos hechos violentos.