Asesinan a un taxista dentro de su vehículo en Bucaramanga; investigan posible ajuste de cuentas

En menos de 12 horas, Bucaramanga fue escenario de dos ataques sicariales que dejaron dos personas muertas y una más herida. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y mantienen en alerta a las autoridades.

El caso más reciente ocurrió hacia las 11:30 de la mañana de este viernes, 24 de octubre, en la carrera 18 con calle 52 del barrio La Concordia. Allí fue asesinado el taxista Alexis Danilo Lizarazo Díaz, de 25 años, conocido entre sus compañeros como ‘Baygón’.

De acuerdo con testigos, la víctima conversaba con otro conductor cuando dos hombres en motocicleta lo abordaron. Uno de los atacantes descendió del vehículo, rodeó el taxi y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir por la carrera 18.

“Caucho, caucho, que lo llevamos acá, ñero, le pegaron unos tiros a Baygón allá donde estacionamos...”, se escucha en uno de los audios que circulan entre taxistas del área metropolitana.



Compañeros del gremio intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a la Clínica San Luis, pero los médicos confirmaron que Lizarazo llegó sin signos vitales. Recibió dos impactos de bala. Durante el ataque también resultó herido Frank Sebastián Celis Mosquera, de 21 años, quien permanece bajo observación médica.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que los agresores se movilizaban en una motocicleta. La Sijín asumió la investigación y revisa cámaras de seguridad para identificar a los responsables. No se descarta que el crimen esté relacionado con un posible ajuste de cuentas.

Horas antes, en una zona boscosa del barrio Balcones del Kennedy, al norte de la ciudad, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre aún sin identificar, con una herida de arma de fuego en la cabeza. Con este caso, ya son dos los homicidios registrados en menos de 12 horas en la capital santandereana.

