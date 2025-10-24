Fredy Cáceres es el nuevo alcalde encargado de Girón tras salida de Campo Elías Ramírez

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, designó a Fredy Cáceres como alcalde encargado de Girón, luego de que el Consejo Nacional Electoral notificara la vacancia absoluta del cargo por la sanción de doble militancia impuesta a Campo Elías Ramírez en un fallo del Consejo de Estado.

“Fuimos notificados por el Consejo Nacional Electoral de la vacancia absoluta de la Alcaldía de Girón por el caso de doble militancia. Por eso firmamos el decreto que decreta esa vacancia y nombra a Fredy Cáceres como alcalde encargado, una persona que fue concejal de Girón, diputado a la Asamblea, que conoce muy bien el municipio y que va a permitir que los procesos continúen para sacar adelante el Plan Municipal de Desarrollo”, explicó el gobernador Díaz.

Cáceres, quien ya asumió el cargo, cuenta con amplia trayectoria en el sector público. Fue concejal de Girón, diputado de Santander, secretario de Desarrollo del municipio, director de la Extensión del Ciudadano de la Gobernación y es docente universitario.

El nuevo mandatario encargado expresó su compromiso con garantizar la continuidad de la gestión local.



“Lo importante es primero agradecer al gobernador la confianza, porque es mi municipio y lo conozco. Vamos a garantizar tranquilidad a los gironeses: que todo continúe, que las obras, los contratos y los procesos administrativos no se detengan. Además, queremos hacer una transición muy técnica hacia el próximo alcalde elegido popularmente, entregando un informe claro sobre inventarios, activos, pasivos y vigencias futuras”, afirmó.

El encargo de Fredy Cáceres se mantendrá mientras los partidos que integraron la coalición Liga de Gobernantes Anticorrupción, Alianza Social Independiente (ASI) y Partido de la U presentan la terna de candidatos para la designación temporal.

Posteriormente, se deberán convocar elecciones atípicas en el municipio. El calendario electoral debe darse a conocer por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, en los próximos días a través de un decreto y, posteriormente, la Registraduría debe expedir la Resolución del cronograma electoral definitivo.