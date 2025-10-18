Floridablanca, Girón y Piedecuesta aplicarán restricciones por jornada electoral juvenil

Este domingo, 19 de octubre, se llevarán a cabo en todo el país las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, un espacio de participación ciudadana para jóvenes entre los 14 y 28 años.

En Santander, la Registraduría Nacional informó que estarán habilitadas 920 mesas de votación en los diferentes municipios del departamento. En total, 519.285 jóvenes podrán ejercer su derecho al voto: 255.586 mujeres y 263.699 hombres.

En varios municipios del área metropolitana se dictaron disposiciones especiales para garantizar el desarrollo tranquilo de la jornada electoral.

En Floridablanca, el secretario del Interior, Andrés Norberto Ardila Pérez, anunció que habrá ley seca este domingo desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., periodo durante el cual estará prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas.



Blu Radio. Votación - referencia //Foto: AFP

De igual forma, en Girón, el secretario de Seguridad, Juan Carlos Pinto, informó que la restricción de licor aplicará en el mismo horario: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

En el municipio de Piedecuesta, mediante el Decreto 091, se estableció que la prohibición regirá entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Por su parte, en Bucaramanga la Alcaldía confirmó que no habrá restricciones para la venta ni el consumo de licor durante la jornada electoral.

Mientras tanto, en San Gil, municipio turístico, las autoridades locales también descartaron implementar ley seca este fin de semana.

La Registraduría Nacional recordó que durante la jornada no se permitirá el ingreso a los puestos de votación con celulares, cámaras o dispositivos electrónicos, medida que busca garantizar la transparencia del proceso y proteger el voto libre.

Las urnas estarán abiertas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., tiempo en el que los jóvenes podrán elegir a sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud, espacios que buscan promover el liderazgo y la participación juvenil en las decisiones de sus comunidades.