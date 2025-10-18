Polémica en Palmira, Valle, por decreto de ley seca para elecciones de Consejos de Juventud

La decisión de la Alcaldía de Palmira de decretar ley seca para este fin de semana en el municipio, en el marco de las elecciones de Consejos de Juventud, no fue bien recibida por los comerciantes del sector nocturno de este municipio.

Según la administración municipal, la medida no solo se implementó por los comicios, sino teniendo en cuenta el clásico vallecaucano entre el América y el Deportivo Cali, que se jugará en la noche de este sábado en el estadio de Palmaseca, en plena recta Cali-Palmira.

Los propietarios de bares, restaurantes y discotecas en Palmira aseguran que la medida se anunció con muy poca antelación, por lo que no se les dio oportunidad de tener planes de contingencia para evitar afectaciones económicas, y pone en riesgo la estabilidad de decenas de establecimientos y cientos de empleos.

"Es increíble que en pleno 2025 haya personas que crean que con una ley seca más personas van a salir a votar, o que no podamos cuidar un clásico Cali-América. Esta ley seca desde el sábado a las 6:00 de la tarde afecta más de 8.500 puestos de trabajo y más de 12.000 millones de pesos en ingresos. Creemos que esto no cuenta con el principio de proporcionalidad", dijo Manuel Pineda, presidente de Asobares en el Valle del Cauca.



El sector nocturno busca una concertación con la Alcaldía de Palmira, teniendo en cuenta que es el único municipio del departamento que tuvo esta medida. En Cali no habrá ley seca, pero sí se definirán algunas restricciones, especialmente de transporte.