Consejo de Estado saca del cargo al alcalde de Girón y a diputado de Santander

El Consejo de Estado resolvió los recursos de aclaración interpuestos por el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez Padilla, y el diputado de Santander, Giovanni Leal Ruiz, dejando en firme las sentencias del Tribunal Administrativo de Santander que anularon sus elecciones por doble militancia e inhabilidad, respectivamente.

En el caso del mandatario de Girón, la Sección Quinta del alto tribunal confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de su elección para el periodo 2024–2027.

La decisión quedó ejecutoriada el 22 de octubre de 2025, fecha desde la cual se debe cumplir la orden de nulidad y por ende el mandatario salir del cargo.

El proceso fue promovido por Mauricio Gómez Niño y Fabián Díaz Plata, quienes demandaron el acto de elección de Campo Elías Ramírez Padilla por presunta doble militancia política.

Con la salida del alcalde, el gobernador de Santander deberá designar un alcalde encargado, mientras los partidos que integraron la coalición Liga de Gobernantes Anticorrupción, Alianza Social Independiente (ASI) y Partido de la U presentan la terna de candidatos para la designación temporal. Posteriormente, se deberán convocar elecciones atípicas en el municipio.



Respecto al caso del diputado Giovanni Heraldo Leal Ruiz, del Partido Alianza Verde, el Consejo de Estado también resolvió el recurso de aclaración interpuesto por el dirigente, ratificando la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que anuló su elección por inhabilidad.

Según el fallo, Leal Ruiz incurrió en la causal prevista en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 2200 de 2022, ya que su hermana, Luz Dana Leal Ruiz, ejercía funciones de dirección y contratación como directora de Empleo y Trabajo del SENA en Santander, dentro del año anterior a su elección, lo que configura el ejercicio de autoridad administrativa.

Con estas decisiones, el Consejo de Estado deja en firme la salida de ambos funcionarios.