“Consejo de Estado dice al Gobierno que no puede legislar vía decreto”: representante Andrés Forero

El representante a la Cámara Andrés Forero celebró la decisión del Consejo de Estado que suspendió de manera provisional el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro buscaba implementar su reforma a la salud sin la aprobación del Congreso.

Según el congresista, la medida ratifica la división de poderes y deja claro que el Gobierno “no puede legislar vía decreto”.

En diálogo con Mañanas Blu, Forero explicó que la suspensión provisional se basó en que el Ejecutivo se habría “extralimitado en su función reglamentaria” y habría violado “el principio de reserva legal”. Aunque aclaró que aún no existe un fallo de fondo, sostuvo que la decisión envía una señal importante:

“El Consejo de Estado le dice al Gobierno que no puede pasar por encima del Congreso y que no puede imponer por decreto lo que el Legislativo le ha negado”.



El congresista explicó que el decreto suspendido buscaba establecer a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como puerta de entrada al sistema y entregar a alcaldes y gobernadores la potestad de decidir qué clínicas y hospitales integrarían las redes de prestación de servicios.

Además, apuntó que el documento pretendía territorializar el sistema de salud y que incluso medidas recientes del Ministerio de Salud, como el traslado de 23 millones de afiliados a otras EPS, “se basaban en ese decreto”.

“Todas esas medidas deberían caerse. El Gobierno, en medio de la dificultad para aprobar la reforma, quiso sacar sus puntos más polémicos por la puerta de atrás. Eso limitaba la libertad de elección de los pacientes y afectaba a quienes estaban satisfechos con sus EPS”, señaló Forero, citando casos de usuarios de SURA trasladados a la Nueva EPS, entidad que —según él— “está colapsada por cuenta de la intervención del Gobierno”.

Publicidad

Forero también afirmó que, aunque la suspensión frena parte del avance del Ejecutivo, el sistema de salud ya se encuentra afectado por otras decisiones, como el bajo crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que en 2024 fue del 5,3 % frente al 9,4 % de aumento del salario mínimo.

“El sistema sigue muy herido por las malas decisiones del Gobierno”, agregó.

Consultado sobre si el Ejecutivo podría insistir en la implementación de su modelo a través de otro decreto, el representante respondió que no lo ve viable: “Por la solidez de la argumentación del Consejo de Estado, el Gobierno la tiene muy difícil. Ya se suspendió completamente este decreto, y los demás que dependían de él quedan sin sustento legal”.

Publicidad

El congresista cuestionó además los argumentos del presidente Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes defienden el modelo preventivo impulsado por el decreto. Según Forero, el Gobierno “ha usado medias verdades y cifras amañadas” al asegurar que su modelo hubiera evitado muertes durante la pandemia.

“Nuestro sistema fue reconocido internacionalmente por su respuesta al covid-19. Hoy tenemos ejemplos concretos de lo que pasa cuando el Gobierno interviene EPS: más de la mitad de los colombianos está afiliada a entidades intervenidas, y los indicadores han empeorado”, dijo.

Para el representante, la decisión del Consejo de Estado no cuestiona el contenido del modelo preventivo, sino la forma en que el Gobierno intentó imponerlo. “Lo que dice el Consejo de Estado es que si el Ejecutivo quiere hacer cambios estructurales en un servicio público como la salud, debe hacerlo a través de la ley. Eso es competencia del Congreso, no del Gobierno”, explicó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: