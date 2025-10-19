El SENA ofrece empleos en el exterior para trabajar en España: salarios superan los $8 millones

Trabajar en otro país no solo significa cambiar de entorno laboral, sino abrir una puerta a nuevas experiencias, culturas y oportunidades. Para muchos profesionales, la posibilidad de cruzar fronteras representa crecimiento personal y estabilidad económica. Despertar en una ciudad europea, colaborar con personas de distintas nacionalidades y formar parte de proyectos internacionales se ha convertido en el sueño de muchos colombianos que buscan mejorar su calidad de vida y fortalecer su perfil profesional.

Cada vez más colombianos buscan en el extranjero una oportunidad para crecer en todo ámbito. Vivir en otro país significa aprender de nuevas costumbres, mejorar el dominio de un idioma y acceder a mejores condiciones laborales. Y lo que antes parecía un sueño lejano, hoy puede ser una realidad gracias a las oportunidades laborales que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) está ofreciendo en convenio con el gobierno de España.

A través de su Agencia Pública de Empleo, el SENA abrió convocatorias internacionales que permiten a técnicos, tecnólogos y profesionales colombianos postularse a empleos formales en territorio español, con salarios que superan los $8 millones mensuales y que vienen con excelentes beneficios adicionales.



Empleos en España con sueldos superiores a $8 millones

En total, son más de 30 puestos de trabajo disponibles en la página de la Agencia Pública de Empleo de la entidad del gobierno. El convenio laboral entre el SENA y España incluye ofertas en diferentes áreas, especialmente en los sectores de salud, mecánica y servicios. A continuación vea la información completa de cada una de las vacantes:

Mecánico de taller de reparación de automóviles

Para esta oferta laboral existen cinco vacantes, el lugar de ejecución es en la provincia de Huesca, España. El perfil requerido es el siguiente:



Formación: técnico o tecnólogo en mecánica de vehículos

Experiencia: 36 meses de experiencia relacionada con el cargo . Diagnóstico de vehículos diésel, gasolina e híbridos, capacidad para realizar reparaciones de forma autónoma.

. Diagnóstico de vehículos diésel, gasolina e híbridos, capacidad para realizar reparaciones de forma autónoma. Requisito: licencia de conducción B1.

Tipo de contrato: fijo

Duración del contrato: fijo a un año, con periodo de prueba de 2 meses.

Salario: 1.800 euros brutos mensuales. En pesos colombianos aproximadamente son: $8.121.500 mensuales.

Horario de trabajo: completa de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Los interesados pueden aplicar hasta el 7 de noviembre de 2025 o hasta cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa.



Médico de urgencias

Para esta oferta de empleo se están ofertando 12 vacantes para trabajar en territorio español. La información y el perfil requerido para el cargo es el siguiente:



Formación: título en medicina o licenciatura en medicina . Debe tener título homologado por el Ministerio de Educación de España y adjuntarlo como soporte de su hoja de vida en el ítem educación.

. Debe tener título homologado por el Ministerio de Educación de España y adjuntarlo como soporte de su hoja de vida en el ítem educación. Experiencia: 24 meses de experiencia en servicios de urgencias de hospitales de nivel 3 y 4. Valorable experiencia en servicios de cuidados intensivos.

Tipo de contrato: trabajador en régimen general por cuenta ajena.

Duración del contrato: contrato Indefinido, de tiempo indeterminado.

Salario: 46.308 euros al año, repartidos en 14 pagos. En pesos colombianos son: $15.153.789 al mes.

Jornada de trabajo: 1.826 horas en cómputo anual.

Horario de trabajo: turnos rotatorios: mañana - tarde - noche.

Interesados pueden aplicar hasta el 25 de octubre de 2025 o hasta cumplirse el número de candidatos postulados solicitados.

Enfermero

En total son 20 las vacantes disponibles para este perfil para trabajar en territorio español. La información y requisitos del cargo es la siguiente:



Formación: título en enfermería. Debe tener título homologado por el Ministerio de Educación de España y adjuntarlo como soporte de su hoja de vida en el ítem educación.

y adjuntarlo como soporte de su hoja de vida en el ítem educación. Experiencia: 12 meses de experiencia relacionada con las funciones del empleo.

Tipo de contrato: indefinido.

Salario: Entre 2.188 y 2.500 euros al mes, lo equivalente aproximadamente a: $9.927.419 colombianos mensuales.

Jornada de trabajo: completa.

Horario de trabajo: turnos rotativos mañana - tarde - noche.

Las personas que deseen aplicar a estas vacantes tienen plazo hasta el 25 de octubre de 2025 o hasta cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa.



Requisitos y pasos para aplicar

Para aplicar con éxito a las vacantes del SENA en el exterior, los interesados deben cumplir con el perfil dispuesto en cada uno de los cargos mencionados en el sitio web de la Agencia Pública de Empleo de la entidad. Asimismo, registrar o actualizar su hoja de vida en el sistema, "indicando en el campo de 'intereses ocupacionales' de la pestaña experiencia laboral la ocupación de su interés".

Estos son los requisitos que se deben tener en cuenta:



Actualizar la hoja de vida en la plataforma oficial del SENA. Verificar los requisitos específicos de cada oferta, como experiencia mínima, nivel educativo o licencias requeridas. Postularse únicamente a través de los canales oficiales de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Prepararse para el proceso de selección, que puede incluir entrevistas virtuales, revisión de documentos y validación de experiencia. Consultar fechas y cierre de convocatorias directamente en el portal del SENA para evitar fraudes o información desactualizada.

Beneficios de trabajar en España con el SENA

Postularse a estas vacantes trae beneficios que van más allá del salario en euros, pues la entidad colombiana en convenio con las empresas españolas también ofrecen: