Caja de Compensación revela 'truco' para ahorrarse buena plata: ropa y medicamentos les sale barato

No es un secreto que muchas familias buscan la manera de ahorrarse algunos pesos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es tan sencillo, pues los gastos del día a día parecen crecer cada vez más. Por fortuna, para los hogares colombianos, las Cajas de Compensación Familiar siguen consolidándose como un apoyo clave para aliviar esos costos diarios.

Si bien las cifras del DANE muestran que, hasta junio de 2024, los colombianos han acumulado ahorros por 25,6 billones de pesos, un informe de Credicorp revela que cerca del 75 % de la población no logra ahorrar de manera regular. La razón principal es la alta informalidad laboral y los ingresos limitados.

En ese contexto, Compensar ha fortalecido su programa de Privilegios, con el cual más de 904.000 afiliados han accedido a descuentos y beneficios en múltiples productos y servicios, generando ahorros superiores a 48.000 millones de pesos.



Cajas de Compensación ayudan a ahorrar a los afiliados

Según explicó Yeny Useche, gerente de Privilegios de Compensar, la apuesta de estas entidades es generar alivios en el día a día de los colombianos. “Lo que buscamos es que nuestros afiliados cuenten con oportunidades reales para ahorrar en su vida cotidiana”, afirmó.

Entre las opciones más valoradas se encuentran estrategias como el Madrugón de Olímpica, con rebajas importantes en la canasta familiar el primer sábado de cada mes. También se destacan descuentos los martes y jueves en supermercados como Jumbo y Metro, o el 20 % en Tostao durante los fines de semana. A esto se suman promociones en marcas de ropa como Camisería Inglesa, Seven Seven, Lili Pink y Calzatodo.



Compensar dejará de prestar servicios en varias regiones del país. Fotomontaje: Blu Radio.

En salud, los beneficios incluyen descuentos de hasta el 40 % en medicamentos en Cruz Verde y tarifas preferenciales en exámenes y servicios especializados. En entretenimiento, los afiliados acceden a entradas para Cine Colombia desde $13.900 y combos desde $17.900, además de precios especiales en teatro y conciertos.



Cajas de Compensación alivian gastos en educación

Otro de los grandes aportes de las Cajas de Compensación está en la educación y el crédito social. Muchas de estas entidades ofrecen jardines infantiles, colegios y cursos de idiomas con tarifas reducidas, lo que representa un alivio significativo para las familias.

En el caso de Compensar, los afiliados cuentan con alternativas como Crédito Compensar, que ofrece financiamiento social con tasas competitivas y plazos flexibles. De manera complementaria, la Tienda Compensar permite acceder a actividades deportivas y recreativas con descuentos de hasta el 40 %.

Publicidad

Además, ferias como Expo Vital 2025, programada para el 27 de septiembre, reunirán productos de salud, belleza y fitness a precios diferenciales. A ello se suma la App Billetera Móvil, una herramienta digital que facilita la gestión de subsidios, bonos y créditos, además de permitir pagos y recargas sin costo adicional.

Con estas iniciativas, las Cajas de Compensación siguen consolidándose como aliadas esenciales para los colombianos, no solo en el ahorro, sino también en la construcción de bienestar integral.