Reforma laboral: recomendaciones para que los empresarios no se enreden con la nueva ley

En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) son el motor de la economía: representan más del 90 % del tejido empresarial y generan cerca del 80 % del empleo formal en el país, según el DANE. Por eso, cualquier modificación a la legislación laboral tiene un impacto directo sobre su estabilidad.

Con la entrada en vigor de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025) en julio, muchas empresas se han visto obligadas a buscar estrategias para adaptarse sin poner en riesgo su productividad. La nueva normativa introduce cambios significativos, como la reducción gradual de la jornada laboral, el aumento de los recargos nocturnos, dominicales y festivos, mayores controles sobre la contratación, nuevas condiciones para la tercerización y la conversión de contratos de aprendizaje en vínculos laborales formales.

Esto implica más responsabilidades para los empleadores, pero también una oportunidad para avanzar hacia una mayor formalización del trabajo en Colombia.

Según explicó José Jesús Ramírez, gerente de miplanilla.com, el desafío radica en equilibrar las finanzas empresariales con las nuevas disposiciones: “La reforma plantea retos, pero también la posibilidad de profesionalizar la gestión laboral. Es fundamental que las empresas hagan los ajustes necesarios para cumplir la ley sin afectar su rentabilidad ni la estabilidad de sus trabajadores”.



Empresarios deben prepararse con la reforma laboral Foto: referencia, Lexica Art

Estrategias para adaptarse a la Reforma Laboral en Colombia

Expertos en derecho laboral y gestión empresarial recomiendan que las MiPymes adopten medidas concretas para ajustarse al nuevo marco legal:

Revisar contratos y políticas internas: analizar las modalidades de contratación, reglamentos y acuerdos vigentes para adaptarlos a las nuevas exigencias.

analizar las modalidades de contratación, reglamentos y acuerdos vigentes para adaptarlos a las nuevas exigencias. Organizar turnos y horarios: planificar las jornadas laborales considerando la reducción de horas y los recargos adicionales.

planificar las jornadas laborales considerando la reducción de horas y los recargos adicionales. Ajustar presupuestos y flujo de caja: proyectar el aumento en los costos laborales y definir estrategias para mantener la liquidez.

proyectar el aumento en los costos laborales y definir estrategias para mantener la liquidez. Fortalecer el área de talento humano: capacitar al personal en la nueva normativa e implementar procesos claros de gestión laboral.

capacitar al personal en la nueva normativa e implementar procesos claros de gestión laboral. Invertir en digitalización: adoptar herramientas tecnológicas que automaticen nómina, aportes y reportes, reduciendo errores y mejorando el cumplimiento.

adoptar herramientas tecnológicas que automaticen nómina, aportes y reportes, reduciendo errores y mejorando el cumplimiento. Buscar apoyos financieros: acceder a créditos o líneas de financiación para afrontar los nuevos costos.

Tecnología y financiamiento, aliados de las MiPymes

La digitalización es una herramienta esencial en este proceso. Plataformas como miplanilla.com, minomina.com y misfacturas.com.co permiten automatizar la gestión de nómina y seguridad social, integrar la facturación electrónica y acceder a asesoría en tiempo real.

Publicidad

Además, entidades como Compensar han invertido más de 20.000 millones de pesos entre 2023 y 2025 para financiar 429 pequeñas y medianas empresas, apoyando su modernización y expansión.

Aunque la Reforma Laboral genera inquietud entre los empresarios, también representa una oportunidad para fortalecer una cultura empresarial basada en la eficiencia, la formalidad y la innovación tecnológica.

