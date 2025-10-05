Denuncian a magistrados del Consejo de Estado por fallo que destituyó al alcalde de Girón

El caso por la nulidad electoral del exalcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, continúa generando repercusiones judiciales y políticas en Santander. Ahora, los cuatro magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado que firmaron el fallo que anuló su elección fueron denunciados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Joselín Díaz Aguillón, quien actúa como coadyuvante en la defensa del exmandatario. En su escrito, el jurista acusa a los magistrados de haber incurrido en el delito de prevaricato por acción, al supuestamente valorar pruebas ilegales y dictar una decisión contraria a la ley.

El documento, radicado el pasado 1 de octubre, solicita abrir una investigación previa contra los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra (presidente del Consejo de Estado), Pedro Pablo Vanegas Gil, Gloria María Gómez Montoya y Omar Joaquín Barrero Suárez, quienes votaron a favor de la nulidad electoral de Ramírez por doble militancia política durante las elecciones regionales de 2023.

Según el abogado Díaz Aguillón, el fallo se emitió “cuando el expediente no estaba disponible en su totalidad” y con pruebas que “no debieron ser tenidas en cuenta”, lo que según él viciaría la decisión judicial. Además, pidió que los magistrados sean recusados y apartados del proceso, para que otros togados resuelvan las últimas aclaraciones solicitadas por la defensa.



“El delito de prevaricato se configura cuando un servidor público dicta una resolución sabiendo que va en contra de la ley. Aquí se valoraron pruebas de manera irregular y eso afecta la legalidad del fallo”, afirmó el denunciante.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes será la encargada de determinar si hay mérito para abrir una investigación formal contra los magistrados.

Entre tanto, se espera que en los próximos días el Gobernador de Santander sea notificado oficialmente para designar un alcalde encargado, mientras se convocan las elecciones atípicas en Girón.