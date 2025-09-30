Alcalde de Girón interpone tutela para frenar su salida tras fallo por doble militancia

El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, presentó una acción de tutela con el fin de evitar su salida del cargo, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificara la nulidad de su elección por incurrir en doble militancia.

El mandatario busca que, mediante una medida cautelar, se suspenda de manera provisional la ejecución del fallo judicial mientras se resuelve de fondo su petición. La acción constitucional se sustenta en la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política.

El Consejo de Estado había confirmado recientemente la decisión que anuló la elección de Campo Elías Ramírez, tras determinar que incurrió en doble militancia política, lo que lo inhabilitaba para aspirar a la Alcaldía en los comicios de 2023.

De acuerdo con la sentencia, Campo Elías Ramírez, inscrito por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, apoyó durante su campaña a candidatos al concejo avalados por otros partidos de la coalición que respaldó su aspiración, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.



El fallo concluye que, pese a la existencia de una coalición, el candidato debía guardar disciplina partidista y respaldar únicamente a los aspirantes de su colectividad.

La Sala Quinta del Consejo de Estado consideró probados los elementos objetivo, subjetivo, modal y temporal de la conducta, al verificar videos y testimonios que muestran su apoyo explícito a concejales de otras agrupaciones políticas.

El alcalde retando el fallo del Consejo de Estado informó que se volverá a presentar en las elecciones atípicas. Algunos expertos dicen que está inhabilitado. Los demandantes anunciaron que si Campo Elías Ramírez se inscribe como candidato será demandado inmediatamente.

"Su hermano, Jhon Abiud, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en contratación pública durante su gestión en la Cámara de Representantes, nepotismo e influencia política en municipios como Girón y Oiba. Le tumbamos la trampa. La ley se respeta", escribió en redes sociales el congresista santandereano Fabián Díaz, uno de los demandantes del alcalde de Girón.

Tras nuestra demanda, el Consejo de Estado anuló la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde de Girón por doble militancia.



La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo comprobó que, siendo parte de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, apoyó a candidatos externos, en… pic.twitter.com/17h1efjSwM — Fabian Diaz (@FabianDiazPlata) September 26, 2025

La situación mantiene en expectativa a los habitantes de Girón, pues de prosperar la tutela, el alcalde podría continuar en el cargo hasta tanto no haya una decisión definitiva. De lo contrario, se abriría paso al proceso de encargo o nombramiento de un mandatario provisional mientras se convoca a nuevas elecciones.