Alcalde de Girón anuncia que irá a elecciones atípicas pese a sanción por doble militancia

El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, anunció que volverá a aspirar a la administración municipal en las elecciones atípicas que deberán realizarse tras la anulación de su elección por parte del Consejo de Estado.

El alto tribunal de lo contencioso-administrativo ratificó la nulidad electoral contra Ramírez, al determinar que incurrió en doble militancia durante las elecciones de 2023. Pese a esta decisión, el mandatario sostuvo que jurídicamente no tiene impedimentos para inscribirse nuevamente.

“Mientras no exista una prohibición expresa, es viable que yo pueda ser candidato en las elecciones de Girón”, afirmó Ramírez, al tiempo que reiteró su intención de culminar el periodo de cuatro años para el cual fue elegido.

Campo Elías Ramírez //Foto: Alcaldía de Girón

El alcalde defendió su gestión señalando que la comunidad le ha expresado respaldo en medio de la incertidumbre. “Percibo solidaridad y respeto de los gironeses, quienes reconocen los avances en la reorganización administrativa y financiera del municipio”, aseguró.



En los próximos días, el mandatario presentará un informe sobre lo que considera logros de su administración, especialmente en materia de orden fiscal, modernización institucional y planeación territorial. También recalcó que su motivación sigue siendo atender a los sectores más vulnerables.

Aunque Ramírez ya oficializó su aspiración, expertos consultados advierten que podrían existir limitaciones legales para una nueva candidatura, razón por la cual el equipo jurídico del mandatario revisará a fondo las normas antes de su eventual inscripción.

Las elecciones atípicas en Girón se realizarían a finales de 2025, una vez se cumplan los trámites establecidos por la ley tras la nulidad confirmada por el Consejo de Estado.