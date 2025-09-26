Consejo de Estado anula elección de Campo Elías Ramírez como alcalde de Girón

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde de Girón para el periodo 2024–2027, tras comprobar que incurrió en la prohibición constitucional de la doble militancia.

De acuerdo con la sentencia, Campo Elías Ramírez, inscrito por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA), apoyó durante su campaña a candidatos al concejo avalados por otros partidos de la coalición que respaldó su aspiración, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

El fallo concluye que, pese a la existencia de una coalición, el candidato debía guardar disciplina partidista y respaldar únicamente a los aspirantes de su colectividad. La Sala Quinta del Consejo de Estado consideró probados los elementos objetivo, subjetivo, modal y temporal de la conducta, al verificar videos y testimonios que muestran su apoyo explícito a concejales de otras agrupaciones políticas.

#Atención Consejo de Estado anuló elección de Campo Elías Ramírez como alcalde de Girón por doble militancia. En diciembre serian las elecciones atípicas #VocesySonidos pic.twitter.com/6dBjzyKsXI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2025

Con esta decisión se ordenó la cancelación de la credencial que acreditaba a Campo Elías Ramírez como alcalde electo de Girón, dejando en firme la nulidad del acto de elección contenido en el formulario E-26 ALC del 4 de noviembre de 2023.



La denuncia fue interpuesta en su momento por el Senador Fabián Díaz por doble militancia porque, presuntamente, apoyó al concejo a Martín Páez Quiroz, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), cuando el partido que representaba había inscrito varios candidatos en lista al Concejo.

Consejo de Estado define este jueves la continuidad del alcalde de Girón por caso de doble militancia #MañanasBlu https://t.co/GLm93O5XdD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 25, 2025

Al confirmarse la nulidad, el mandatario pierde su investidura y se abriría un escenario de interinidad en el municipio, con la designación de un alcalde encargado mientras se define la convocatoria de elecciones atípicas.

El abogado Carlos Alfaro coadyuvante del proceso afirmó que dicha sentencia se da según "el artículo segundo de la ley 1475 de 2011, en el supuesto de que apoyó a un candidato distinto en los que él llevaba en la lista para el Concejo y la Asamblea.