Policía incauta más de 680 kilos de marihuana en Santander; la escondían en un camión

En un operativo de control en la vía La Fortuna – Bucaramanga, la Policía de Santander logró un importante golpe al narcotráfico con la incautación de más de 680 kilos de marihuana y la captura de dos personas que transportaban la droga en una camioneta de servicio particular.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo intentó evadir un puesto de control realizando maniobras sospechosas, lo que motivó a los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte a interceptarlo. Durante la inspección encontraron 684 paquetes de marihuana, equivalentes a más de 680.000 dosis, ocultos en el automotor.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, mientras avanzan las audiencias judiciales que definirán su situación.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que este operativo es una muestra del compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico. “El éxito de este contundente golpe reafirma la lucha frontal contra el crimen organizado, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en el territorio”, aseguró el oficial.



Con esta acción, la Policía busca afectar directamente las redes de microtráfico que intentan ingresar estupefacientes a Bucaramanga y otras zonas del departamento.