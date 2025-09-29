Turista murió en Las Gachas de Guadalupe, Santander, tras quedar atrapado en una cavidad

Un trágico accidente se registró este domingo 28 de septiembre en el balneario Las Gachas, en el municipio de Guadalupe, Santander, donde perdió la vida Yeiner Alexander Ochoa Vesga, de 27 años y natural de Piedecuesta.

De acuerdo con el relato de sus acompañantes, el joven ingresó a una de las cavidades naturales y no volvió a salir. La emergencia fue atendida por la Defensa Civil de Guadalupe, la Policía Nacional, personal de la ESE Hospital Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente el Cuerpo de Bomberos de Oiba, con apoyo de varios ciudadanos y guías turísticos, quienes finalmente hallaron el cuerpo sin signos vitales.

La situación causó conmoción entre visitantes y pobladores de la zona. La Alcaldía de Guadalupe lamentó lo sucedido y expresó solidaridad con la familia de la víctima.

“Con profunda tristeza recibimos la noticia del suceso ocurrido en un atractivo de nuestro municipio. (…) Desde la Alcaldía de Guadalupe, expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del joven fallecido y los acompañamos en este momento de dolor”, indicó el pronunciamiento oficial.



Murió turista en uno de los pozos de la quebrada Las Gachas en Guadalupe, Santander. Dice el informe oficial que Yeiner Ochoa, de 27 años, ingresó a uno de los sitios más profundos del lugar y no volvió a salir. El cuerpo fue rescatado por bomberos de Oiba

El comunicado también reiteró la importancia de acatar las recomendaciones de guías y autoridades, pues algunas zonas del balneario no son aptas para actividades recreativas.

Entretanto, el pasado sábado se presentó otro hecho lamentable en el sector conocido como La Represa, en la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja, donde falleció por inmersión Aura Johana Puertas González.

El cuerpo de la joven fue recuperado por organismos de socorro y entregado a sus familiares. La noticia generó tristeza en la comunidad local.

Las autoridades recordaron que, aunque estos escenarios naturales son grandes atractivos turísticos, también representan riesgos. Por ello, insisten en la necesidad de respetar las zonas seguras y atender las recomendaciones oficiales para prevenir tragedias como las ocurridas este fin de semana.