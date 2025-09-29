En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Tiroteo en Míchigan
Cancelan concierto Kendrick Lamar

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Turista murió en Las Gachas de Guadalupe, Santander, tras quedar atrapado en una cavidad

Turista murió en Las Gachas de Guadalupe, Santander, tras quedar atrapado en una cavidad

En la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja una joven también murió tras ahogarse. Las autoridades hicieron un llamado de alerta.

foto Guadalupe las gachas ahogado.jpg
Joven ahogado en el sector Las Gachas, Gualupe
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Un trágico accidente se registró este domingo 28 de septiembre en el balneario Las Gachas, en el municipio de Guadalupe, Santander, donde perdió la vida Yeiner Alexander Ochoa Vesga, de 27 años y natural de Piedecuesta.

De acuerdo con el relato de sus acompañantes, el joven ingresó a una de las cavidades naturales y no volvió a salir. La emergencia fue atendida por la Defensa Civil de Guadalupe, la Policía Nacional, personal de la ESE Hospital Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente el Cuerpo de Bomberos de Oiba, con apoyo de varios ciudadanos y guías turísticos, quienes finalmente hallaron el cuerpo sin signos vitales.

La situación causó conmoción entre visitantes y pobladores de la zona. La Alcaldía de Guadalupe lamentó lo sucedido y expresó solidaridad con la familia de la víctima.

“Con profunda tristeza recibimos la noticia del suceso ocurrido en un atractivo de nuestro municipio. (…) Desde la Alcaldía de Guadalupe, expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del joven fallecido y los acompañamos en este momento de dolor”, indicó el pronunciamiento oficial.

El comunicado también reiteró la importancia de acatar las recomendaciones de guías y autoridades, pues algunas zonas del balneario no son aptas para actividades recreativas.

Entretanto, el pasado sábado se presentó otro hecho lamentable en el sector conocido como La Represa, en la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja, donde falleció por inmersión Aura Johana Puertas González.

Publicidad

El cuerpo de la joven fue recuperado por organismos de socorro y entregado a sus familiares. La noticia generó tristeza en la comunidad local.

Las autoridades recordaron que, aunque estos escenarios naturales son grandes atractivos turísticos, también representan riesgos. Por ello, insisten en la necesidad de respetar las zonas seguras y atender las recomendaciones oficiales para prevenir tragedias como las ocurridas este fin de semana.

Vea también

  1. José Vicente Mantilla obtiene medalla de Bronce en Alemania.JPG
    Imágen suministrada por el Hospital Internacional de Colombia. José Vicente Mantilla obtiene medalla de Bronce en Alemania
    Santanderes

    Santandereano con trasplante renal gana medalla mundial en Alemania

  2. Cayó red que explotaba sexualmente a niñas de 12 años en Santander
    Foto: Policía
    Santanderes

    Cayó red que explotaba sexualmente a niñas de 12 años en Santander

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad