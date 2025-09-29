Desprendimiento de montaña acabó con sitio turístico en Aratoca, Santander

Una emergencia de grandes proporciones se registró en la mañana de este lunes en el municipio de Aratoca, Santander, luego de que un deslizamiento de tierra masivo acabara por completo el conocido sitio turístico y de peregrinación Las Cruces.

El hecho, que ocurrió cerca de las 7:20 a.m., generó pánico entre los habitantes. La montaña conocida popularmente como El Picacho, un sector que era promovido por la Alcaldía como un atractivo turístico de visita obligada, se desplomó de manera súbita.

Un video grabado por un habitante del sector muestra cómo el pico de la montaña se vino abajo, generando un movimiento en masa que arrastró tierra por la ladera.

El sitio Las Cruces era un punto de encuentro de feligreses, especialmente durante la Semana Santa, y un mirador que ofrecía vistas panorámicas del entorno del Cañón del Chicamocha.



Organismos de socorro acordonaron la zona para evitar el tránsito por el lugar, teniendo en cuenta que allí viven algunas familias campesinas.

“Ya unidades de bomberos ya nos encontramos acá en el sitio haciendo la inspección el cual no es apto para que de pronto residentes o personas en particular, ya sean turistas, vengan a hacer caminata por acá, por este sitio porque se puede presentar una segunda remoción ya que el terreno quedó inestable”, explicó Benjamín Muñoz, comandante de Bomberos de Aratoca.

De acuerdo con los organismos de socorro desde hace unas semanas se estaba presentando agrietamientos y desprendimiento de rocas que se agravó con las recientes lluvias. Las autoridades locales no reportan afectaciones en viviendas, sin embargo, si en terrenos de propiedad privada no construidos.

"Hasta el momento pues daños no han habido a caminos ni a carreteras, tampoco a viviendas cercanas, solo la afectación de la montaña y el sitio turístico Las Cruces, que era bastante visitado por propios y turistas", puntualizó Muñoz.