Verifican cuántos mineros están atrapados tras deslizamiento en socavón en Segovia, Antioquia

Momentos de angustia se viven en el municipio de Segovia, en Antioquia, tras una emergencia minera que habría dejado atrapados a un grupo de mineros en la vereda El Manzanillo.

La emergencia se registró en predios de una mina conocida como La Reliquia donde se perdió contacto con estas personas desde hace más de 12 horas, al parecer tras el derrumbe del apique principal.

Hamlet Patiño, personero de esta localidad del Nordeste de Antioquia, aseguró a Blu Radio que se trata de un predio privado donde la situación viene siendo atendida por brigadas propias, hasta ahora sin un reporte concreto de la afectación y sus consecuencias para los trabajadores.

"Lo que informan, pues, afuera lo que se sabe es que no hay fatales, pues, no hay personas heridas o muertas al momento, sino un derrumbe que cortó la salida del personal y que ya desde anoche están intentando reabrir para poderlos extraer", declaró Patiño.



Se espera que en las próximas avancen labores de rescate de estas personas con personal especializado de salvamento minero.