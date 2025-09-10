Hallan cadáver de un hombre en plena vía pública de Segovia; estaba embolsado 

En zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, fue encontrado el cuerpo de un hombre que fue asesinado. Las autoridades investigan si se deben a la confrontación entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo.

El cuerpo hallado corresponde al de un hombre de aproximadamente 22 años y estaba envuelto en una bolsa negra y tirado en plena vía pública del municipio de Segovia. Según las versiones preliminares, la víctima fue ultimada con arma de fuego.

Aunque el hecho ha causado indignación en la subregión, las autoridades ya se encuentran investigando cómo ocurrió el hecho que demuestra una vez más los problemas de orden público que hay en Antioquia. Al parecer, por los impactos de proyectiles en la cabeza, la primera hipótesis es que pudo ser un ajuste de cuentas.

Sin embargo, la presencia activa en Segovia de grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, sumado a la crítica situación que se vive en el Sur del departamento de Bolívar, es una línea de investigación que no se descarta y es que el asesinato se dio en medio de la disputa territorial que se ha generado en los últimos meses.

De momento, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación buscan establecer pistas en la vereda Casa Verde, donde habría ocurrido el crimen, para poder tener más pistas que les permita dar con el paradero de los responsables del ataque armado que fue alertado por las comunidades.

Mientras avanzan las labores en el sitio y la verificación al cuerpo del hombre de 22 años, las autoridades reiteraron su llamado a la Fuerza Pública para que llegue hasta esta zona y le lleve tranquilidad a la población que se encuentra atemorizada por un posible recrudecimiento de la violencia en el Nordeste antioqueño.