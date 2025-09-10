Dos soldados muertos deja ataque con dron explosivo del ELN en el sur de Bolívar

En medio de los operativos militares para recuperar el control territorial en el sur de Bolívar, la Primera División del Ejército confirmó que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8 fueron atacadas por el ELN en horas de la tarde de este martes en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales, sur de Bolívar.

Durante el ataque con artefactos explosivos tipo dron, que se le atribuye al frente Alfredo Gómez Quiñones, dos soldados profesionales resultaron muertos y cuatro más heridos, quienes reciben atención médica en la ciudad de Bucaramanga.

“Pese a los esfuerzos de los enfermeros de combate, lamentablemente fallecieron en el lugar dos de nuestros soldados profesionales: Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, oriundos de Oporapa y Tello (Huila). Rechazamos categóricamente este acto infame que atenta contra la vida e integridad de nuestras tropas y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, indicó la institución militar.

A través de su cuenta X, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, lamentó lo sucedido y aseguró que las oraciones de todo el departamento están con las familias de estos uniformados.

“Lamentamos la situación que vive la Fuerza Pública. Nuestras oraciones con las familias de estos dos hombres valerosos que dieron su vida por el país”, escribió el mandatario.

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, lamentó lo sucedido a través de su cuenta de X.

Publicidad

"Nos duele el asesinato de nuestros soldados que luchan día a día por la protección de los colombianos. Acompaño a sus familias en este dolor, su sacrificio no será en vano", indicó.

El Ejército viene adelantando intensos combates con los grupos armados que delinquen en el sur de Bolívar como el Clan del Golfo y el ELN, este ultimo responsable del desplazamiento de cerca de 1.000 personas en las zonas rurales de Arenal del Sur lo que ha causado una verdadera crisis humanitaria en este municipio.

Asimismo, la Primera Brigada reportó que, en combates en zona rural de San Martín de Loba, fue dado de baja alias Frank, cabecilla de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea del Clan de Golfo; una joven de 21 años que sería su pareja sentimental.

Publicidad

También en otra operación en el corregimiento de La Marizosa resultó muerto alias Bejuco, quien hacia parte del primer anillo de seguridad de alias Casinga, cabecilla principal del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, y quien sería el responsable o del secuestro del líder social Luis Eduardo Bohóquez, el pasado 22 de julio del 2025.