Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Soldado murió en combates con el ELN en Tibú, Norte de Santander

Soldado murió en combates con el ELN en Tibú, Norte de Santander

El soldado profesional era oriundo de Boyacá y estaba adscrito al batallón de la Fuerza de Tarea Vulcano.

Soldado Yamid Araque.jpg
Blu Radio. Soldado Yamid Araque //Foto: Segunda División del Ejército
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 07:38 a. m.

La Segunda División del Ejército confirmó la muerte del soldado profesional Yamid Araque Cely, quien perdió la vida en medio de combates con integrantes del ELN en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron en la tarde del martes 9 de septiembre, cuando tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano adelantaban operaciones de control territorial en la vereda Las Delicias, con el objetivo de neutralizar las confrontaciones entre grupos armados organizados.

Araque Cely, oriundo del municipio de Floresta, Boyacá, fue asesinado en el enfrentamiento con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

“El Ejército Nacional expresa sus más sentidas condolencias a la familia de nuestro soldado, quien entregó su vida en cumplimiento del deber, protegiendo a los colombianos”, señaló la institución en el comunicado, al tiempo que informó que un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento a sus familiares.

Las operaciones militares contra este grupo armado continúan en el Catatumbo.

Soldados heridos en ataque con drones en Bolívar

En paralelo, se conoció que cuatro militares resultaron heridos en el sur de Bolívar tras un ataque con drones cargados de explosivos. Los uniformados fueron trasladados a Bucaramanga, donde reciben atención médica especializada.

