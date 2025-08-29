MinDefensa confirma que no habrá movimiento de nuevas tropas al Catatumbo; pero sí ofensiva militar

En medio del anunció que hizo vía X el presidente Gustavo Petro de ampliar la presencia de militares colombianos en la frontera con Venezuela por el Catatumbo, desde el Congreso Nacional de Minería, el ministro defensa Pedro Sánchez confirmó que no habrá nuevos movimientos de tropas a la frontera, pero sí una ofensiva contra las estructuras criminales que delinquen en este sector

El jefe de la cartera defensa aseguró que “cada país es soberano de mover sus tropas y sus capacidades militares”, y que en el caso del Catatumbo, se mantiene la ofensiva y despliegue que se inició con el decreto de conmoción interior y el plan Ayacucho en esa zona

“Donde hayan criminales siempre va a estar la Fuerza Pública, y en la zona de frontera siempre han habido criminales, una de ellas es el Catatumbo y el despliegue de nuestra capacidad militar y policial obedece a un plan que se llama Ayacucho y que ya lleva tres años de ejecución y que están desplegadas las unidades militares en zonas de frontera no solamente allá, sino también en Antioquia, en Cauca, en todo el territorio nacional. Se incrementó esa capacidad militar a raíz del ataque narco-criminal del cartel del ELN”, explicó el representante del Gobierno Nacional.



Ministro Sánchez descartó encuentro personal con ministro de Defensa de Venezuela

“Respecto a las reuniones que hay o que se lleguen a desarrollar, hay una comisión de vecindad e intercambio entre los dos países, que se creó, si no estoy mal hace tres años, entonces el acercamiento se hará a través de las vías diplomáticas que lo permiten y acorde a ello se avanza en todo el tema, pero cada país es soberano para mover sus tropas, para mover su capacidad. En el caso colombiano es para enfocarnos directamente en atacar el cáncer criminal”, precisó.

Entretanto, el Mindefensa reiteró que será la Cancillería la encargada de coordinar cualquier encuentro con el gobierno de Nicolás Maduro.

“La reunión se va a desarrollar es a través del Comité de vecindad e integración, es un tema de Cancillería y a través de ellos se definirán los canales para interactuar”, dijo.



Sobre secuestro de soldados en Guaviare

Por otro lado, también desde Cartagena, el ministro sé refirió a la liberación de los 33 soldados secuestrados en el departamento del Guaviare, y entregó detalles de la muerte de un civil en medio de los combates.

Dijo que, aunque todo es materia de es la investigación, según información de inteligencia, este civil habría sido asesinado por las mismas disidencias de ‘Iván Mordiscos’, ya que tendría información sobre dinero guardado y el lugar donde fueron sepultadas otras víctimas de esta organización terrorista.

“El combate fue tan fuerte que la información que tenemos nosotros es que, posiblemente, eso lo investigarán las autoridades. Es que esa persona murió, fue incluso por balas de estos criminales y una de las razones, que eso se tiene que confirmar, es que él sabía también dónde habían guardado la plata, y que se pone en alto riesgo, digamos toda esa capacidad criminal, incluso, que podría saber donde habían enterrado unas personas, que ese bandido alias Dumar o Chito, que fue neutralizado, había asesinado y posiblemente estaban enterradas allá. Lo cierto es que ese lugar era un centro de acopio criminal financiero para ir a desplegar capacidad de daño a la población”, dijo, al tiempo que reveló que en lo corrido del año se han producido 30 ataques en contra la Fuerzas Militares.