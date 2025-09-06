Condenan a alias ‘Richard’, cabecilla del ELN, por desaparición forzada en Nariño

Un juzgado penal especializado de Pasto condenó a 27 años y 6 meses de prisión a Jairo Parmenio Martínez Escobar, conocido en la estructura del ELN como alias ‘Richard’ o ‘Moisés’. La decisión lo responsabiliza por la desaparición forzada de Armando Javier Quenorán, un campesino dedicado a la cría de ganado en la vereda El Edén, en el municipio de Santacruz de Guachavés (Nariño).

De acuerdo con la investigación, en junio de 2010 hombres armados del Frente Comuneros del Sur interceptaron a la víctima cerca de su finca, tras señalarlo de ser informante de la Fuerza Pública. Quenorán fue retenido en contra de su voluntad y, meses después, en octubre de ese mismo año, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de una vereda cercana.

Las indagaciones adelantadas por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos permitieron establecer la participación de Martínez Escobar, quien para la época era cabecilla de la compañía José Luis Cabrera Rúales del ELN.

El proceso judicial enfrentó dificultades por la condición de fugitivo del señalado. En 2017 fue declarado persona ausente, lo que permitió avanzar en el juicio en su contra, pese a no estar presente.

Finalmente, el juzgado emitió la condena que, además de la sentencia de cárcel, incluye una multa equivalente a 1.699 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 184 meses.

El fallo también ordena su captura inmediata para que la sentencia sea cumplida en un establecimiento carcelario. La decisión es de primera instancia y podrá ser apelada por la defensa en los términos de ley.