Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro ordenó al Ejército más presencia en el Sur del Bolívar tras desplazamientos por el ELN

Petro ordenó al Ejército más presencia en el Sur del Bolívar tras desplazamientos por el ELN

Los desplazados llegaron al casco urbano sin pertenencias, pues la salida fue forzada y apresurada.

Petro ordena renovar "todo el armamento" del Ejército tras hallar material bélico vencido
Petro ordena renovar "todo el armamento" del Ejército tras hallar material bélico vencido
Foto: AFP / Presidencia
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 04:44 p. m.

El presidente Gustavo Petro ordenó al Ejército “copar” las veredas de San Agustín y Santo Domingo, en Bolívar, luego de que el ELN mandara a desalojar estos territorios. “No puede haber terreno vedado ni para el Ejército ni para el pueblo”, escribió en su cuenta de X.

Cabe mencionar que el municipio de Arenal del Sur, en Bolívar, enfrenta una crisis humanitaria por el desplazamiento de cerca de 500 familias. El alcalde, Ramón Zayas, explicó que los hogares provienen principalmente de los corregimientos de San Agustín, Santo Domingo y de varias veredas, y que desde el 2 de septiembre han tenido que abandonar sus tierras por presión de grupos armados ilegales.

Los desplazados llegaron al casco urbano sin pertenencias, pues la salida fue forzada y apresurada. “Muchos llegaron con lo puesto, algunos incluso sin ropa”, relató el mandatario local, quien aseguró que la administración municipal ya adelanta la entrega de ayudas inmediatas para atender la emergencia. Además, el polideportivo del municipio fue habilitado como albergue.

El alcalde hizo un llamado al Gobierno nacional para que brinde acompañamiento, porque la situación desborda sus capacidades. “Acudimos al Gobierno y a todas las instituciones que tengan la posibilidad de brindarnos estas ayudas, para que estas personas no pasen tantas necesidades. Invitamos también a todas estas organizaciones y al Estado a que hagan lo pertinente para lograr esa tan anhelada paz que necesita nuestro territorio”, concluyó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Ejército Nacional

ELN

Gustavo Petro