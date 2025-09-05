Petro ordenó al Ejército más presencia en el Sur del Bolívar tras desplazamientos por el ELN

El presidente Gustavo Petro ordenó al Ejército “copar” las veredas de San Agustín y Santo Domingo, en Bolívar, luego de que el ELN mandara a desalojar estos territorios. “No puede haber terreno vedado ni para el Ejército ni para el pueblo”, escribió en su cuenta de X.

Cabe mencionar que el municipio de Arenal del Sur, en Bolívar, enfrenta una crisis humanitaria por el desplazamiento de cerca de 500 familias. El alcalde, Ramón Zayas, explicó que los hogares provienen principalmente de los corregimientos de San Agustín, Santo Domingo y de varias veredas, y que desde el 2 de septiembre han tenido que abandonar sus tierras por presión de grupos armados ilegales.

Los desplazados llegaron al casco urbano sin pertenencias, pues la salida fue forzada y apresurada. “Muchos llegaron con lo puesto, algunos incluso sin ropa”, relató el mandatario local, quien aseguró que la administración municipal ya adelanta la entrega de ayudas inmediatas para atender la emergencia. Además, el polideportivo del municipio fue habilitado como albergue.

El alcalde hizo un llamado al Gobierno nacional para que brinde acompañamiento, porque la situación desborda sus capacidades. “Acudimos al Gobierno y a todas las instituciones que tengan la posibilidad de brindarnos estas ayudas, para que estas personas no pasen tantas necesidades. Invitamos también a todas estas organizaciones y al Estado a que hagan lo pertinente para lograr esa tan anhelada paz que necesita nuestro territorio”, concluyó.