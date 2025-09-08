Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Diálogos con ELN siguen congelados, pero Vera Grabe firmó contrato por $175 millones
Exclusivo

Diálogos con ELN siguen congelados, pero Vera Grabe firmó contrato por $175 millones

En conversación con Blu Radio, Grabe defendió el contrato alegando que en la quietud hay más trabajo. Conozca la declaración completa.

Vera Grabe
Vera Grabe
Foto: AFP.
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 02:29 p. m.

La paz total del Gobierno Petro se traduce en ataques contra la autoridad, un ELN ausente de la mesa desde hace casi un año, disidencias en negociaciones frágiles y procesos urbanos emergentes. A esto se suman comunidades instrumentalizadas que limitan la labor de la fuerza pública. Pese a ello, el presidente Gustavo Petro insiste en mantener diálogos en todos los frentes. En el Secop aparecieron cuatro contratos de Presidencia con negociadores de paz de las delegaciones del Gobierno, entre ellos el de Vera Grabe, por 175 millones de pesos y una duración de siete meses, para liderar la delegación en los diálogos con el ELN, aunque llevan más de un año congelados.

En conversación con Blu Radio, Grabe defendió el contrato alegando que en la quietud hay más trabajo y que, con una delegación reducida, ha debido asumir la carga sola.

“La jefatura de la delegación del Gobierno nacional en el proceso de paz está activa. Ningún proceso de paz surge de la nada, hay que hacer esfuerzos permanentes de diálogo, enviar y recibir mensajes, atender situaciones humanitarias, buscar alternativas para retomar el diálogo, hacer pedagogía por la paz dialogada, entre otros. En esta medida, no debe sorprender que continúen los esfuerzos de paz. Uno no tira la llave del diálogo cuando hay suspensiones, sino que busca formas para retomar. Eso es difícil de entender y de hacer en medio del conflicto, pero ese es el camino del diálogo para la paz. Un ejemplo claro ha sido toda la gestión que realizamos en torno a la liberación de los dos soldados en Norte de Santander”, afirmó la exintegrante del M-19.

Vera Grabe, exintegrante del M-19,.jpg
Vera Grabe
Foto: Tomada de YouTube Gobernación de Antioquia

Los otros contratos del Dapre son con Genny Calvo, Feliciano Valencia y Fabio Valencia, quienes hacen parte de la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz con las disidencias de Andrey y Calarcá, todos por 117 millones de pesos cada uno.

