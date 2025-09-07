Cayó uno de los más buscados en Huila tras agredir a hombre en Ciudad Bolívar, Antioquia

La agresión a un ciudadano y daños a un vehículo de transporte público en medio de un aparente estado de embriaguez, permitió que las autoridades en el Suroeste de Antioquia dieran pusieran a disposición de la justicia a uno de los hombres que figuran entre los más buscados del departamento del Huila.

Se trata de Sebastián Rincón Payares, alias ‘Brayan’, quien fue conducido hasta las instalaciones de la Policía en el municipio de Ciudad Bolívar tras su captura en flagrancia por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.

Mientras se adelantaban los respectivos procedimientos y gracias a la verificación en bases de datos judiciales, sumadas a información suministrada por fuentes humanas, las autoridades lograron determinar que ‘Brayan’ actualmente también era requerido por la Fiscalía 20 del municipio de Garzón, Huila, por el delito de feminicidio agravado.

"Con esta acción, la Policía Nacional en Antioquia reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen, fortaleciendo la seguridad ciudadana y evitando que personas requeridas por la justicia permanezcan en la impunidad", destacó el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia.

El capturado en el departamento de Antioquia es señalado de causar graves heridas con un machete a Emily, una mujer trans del municipio de Garzón que tuvo que ser trasladada a un hospital de mayor complejidad en Neiva para ser atendida.

Los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2024 y quedaron registrados en cámaras de seguridad del sector donde el agresor se veía discutiendo con la mujer, la agredió y ella intentó escapar, pero cayó al piso y en ese momento se produjo el ataque con el machete.