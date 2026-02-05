Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026: horarios, multas y excepciones; lo que debe saber

Este jueves 5 de febrero de 2026, la capital colombiana se transforma. Bajo el lema ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la administración distrital adelanta una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto, una iniciativa que busca reducir la huella de carbono, mejorar la calidad del aire y fomentar medios de transporte alternativos entre los ciudadanos.

La jornada, que se extiende desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., no es un evento fortuito. Se trata de la versión número 28 de una medida que ya es tradición y mandato legal. Su origen se remonta a la Consulta Popular del 29 de octubre de 2000, cuando los bogotanos votaron mayoritariamente a favor de institucionalizar este día el primer jueves de febrero de cada año.

¿Quiénes no pueden circular?

La restricción es estricta para el parque automotor particular. No podrán transitar:

Carros y motos particulares.

Vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario (el día se repondrá al final del periodo adquirido).

(el día se repondrá al final del periodo adquirido). Vehículos de medios de comunicación con placas amarillas.

Automóviles de enseñanza automotriz (academias de conducción).

Vehículos híbridos o a gas (una de las restricciones más importantes a tener en cuenta este año).

(una de las restricciones más importantes a tener en cuenta este año). Taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8.

Es fundamental recordar que el transporte de carga mantendrá su restricción habitual, regida por el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025.



Sí podrán circular

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

Excepciones: ¿Quiénes tienen vía libre?

Para garantizar el funcionamiento de la ciudad, ciertos sectores están exentos de la medida. Entre ellos se encuentran el transporte público en su totalidad, vehículos eléctricos o cero emisiones, rutas escolares, vehículos de emergencia, servicios públicos domiciliarios y transporte para personas con discapacidad.



Asimismo, se permite la circulación de motocicletas vinculadas a empresas de mensajería o plataformas de domicilios, siempre que estén debidamente acreditadas, y vehículos de seguridad (UNP, Fuerzas Militares y Policía).

Operación de TransMilenio y transporte masivo

Para absorber la demanda de millones de viajes que hoy no se realizarán en vehículo privado, el sistema de transporte masivo operará al 100% de su capacidad. La ciudad dispone de 10.482 buses entre rutas troncales, TransMiZonal (SITP), alimentadores y duales. Además, el TransMiCable en Ciudad Bolívar contará con sus 163 cabinas operativas.

María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, destacó el compromiso del sistema:

“Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”.

Sanciones y recomendaciones

No cumplir con la restricción no solo afecta la movilidad colectiva, sino también el bolsillo. La multa por transitar durante el Día sin Carro y sin Moto asciende a 633.000 pesos, sumado a la inmovilización inmediata del vehículo, lo que incrementa significativamente el costo por los servicios de grúa y patios.

Para quienes opten por la bicicleta —el medio de transporte estrella de la jornada—, la Secretaría de Movilidad recomienda el uso estricto del casco, hacerse visible con luces blanca (delantera) y roja (trasera) y respetar las señales de tránsito. "La vida es la prioridad en las vías", recuerdan las autoridades, instando a los conductores de vehículos exentos a proteger siempre al actor vial más vulnerable: el peatón y el ciclista.

