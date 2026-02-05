Camionero recogió a atractiva mujer en carretera vía a Bogotá, pero terminó secuestrado y robado

Un conductor de camión que viajaba desde Cali hacia Bogotá fue víctima de un violento robo y secuestro luego de recoger a una mujer en la vía, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades y que dejaron como saldo dos personas capturadas y la recuperación de la mercancía transportada.

De acuerdo con información recogida por el Ojo de la noche, el camión había salido de Cali cargado con tres toneladas de carne empacada al vacío, con destino final en la capital del país. Durante el trayecto, cuando el vehículo transitaba por el sector del municipio de Cajamarca, el conductor fue abordado por una mujer que le pidió que la transportara hasta Bogotá.



Cómo robaron al camionero

El conductor accedió a la solicitud y permitió que la mujer subiera al vehículo. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Ibagué, la situación cambió de manera violenta. En ese punto, cuando la mujer descendió del camión, el conductor fue interceptado por dos hombres armados, quienes lo intimidaron con pistola.

Los delincuentes despojaron al camionero de su dinero, lo secuestraron y se llevaron el camión junto con la carga, cuyo valor aún no ha sido detallado por las autoridades. El vehículo continuaba su ruta con rumbo a Bogotá al momento del hurto.

Tras el hecho, la Policía reaccionó de manera inmediata luego del llamado de auxilio del conductor. Gracias a la rápida acción de las autoridades, se logró ubicar el camión y recuperar tanto el vehículo como la mercancía robada.



El coronel Jhon Anderson Vargas, comandante de la Policía, confirmó las capturas y la recuperación de los elementos hurtados.

“Fueron capturados en flagrancia dos ciudadanos en zona rural del municipio de San Luis, a quienes se les incautó un camión tipo furgón refrigerado, dos vehículos automotores, celulares, y se recuperaron cerca de 3 toneladas de productos cárnicos empacados al vacío”, señaló el oficial.

Según explicó el coronel, la mercancía había sido robada horas antes bajo una modalidad que involucra el engaño al conductor.

“Esta mercancía habría sido hurtada horas antes cuando aparentemente el conductor fue abordado por una mujer que se encontraba a las afueras del municipio de Cajamarca”, indicó.

El oficial agregó que el ataque se produjo posteriormente, cuando el camión transitaba por Ibagué. “Al momento de pasar por la ciudad de Ibagué y descender del automotor fue interceptado por unos sujetos, los cuales aparentemente armados despojaron al conductor de su vehículo”, explicó Vargas.

Las autoridades informaron que los dos hombres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos relacionados con el secuestro y el hurto.

Mientras tanto, la Policía adelanta labores de búsqueda para dar con el paradero de la mujer que, según las autoridades, habría sido clave para engañar al conductor y facilitar el robo.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: