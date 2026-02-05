En vivo
Camionero recogió a atractiva mujer en carretera vía a Bogotá, pero terminó secuestrado y robado

El conductor, que tenía como destino Bogotá, accedió a llevarla en Cajamarca, pero llegando a Ibagué lo interceptaron dos hombres.

