Judicial  / Cayó criminal que abusó de niña de 12 años en colegio del sur de Bogotá: era el contador

Cayó criminal que abusó de niña de 12 años en colegio del sur de Bogotá: era el contador

Se trata de un criminal de 30 años quién fue capturado por el delito acceso carnal violento agravado con acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

