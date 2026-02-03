Cayó criminal que abusó de niña de 12 años en colegio del sur de Bogotá: era el contador

En las últimas horas la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a un hombre de 30 años por el delito de acceso carnal violento agravado con acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Este criminal, el pasado 5 de diciembre, aprovechándose de su cargo como responsable de la parte financiera de esta institución educativa, utilizó un espacio que funcionaba para la seguridad y lo adecuó para cometer estos hechos.

Fue así como, mediante engaños, que llevó a una estudiante de 12 años a este lugar y la habría abusado sexualmente. Luego de cometer este hecho, la amenazó con hacerle daño a sus familiares si contaba lo sucedido. El crimen lo cometió en una habitación del colegio que funcionaba para el personal de seguridad, que todo el mundo conocía, pero que tenía adaptada a su acomodo y la cual cerraba con candado.

Fue un familiar de la niña quien se dio cuenta por un dolor en su parte íntima lo que estaba ocurriendo, por lo cual fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica y fue activado el código blanco para la atención integral, inmediata y prioritaria de víctimas de violencia sexual.

El agresor, luego de cometer este hecho, se encontraba oculto de las autoridades y fue capturado en el municipio de Soacha por el delito de acceso carnal violento agravado con acceso carnal abusivo con menor de 14 años y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

