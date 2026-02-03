SIC sancionó a conocido fruver por no dar las vueltas correctas y cobrar más de lo anunciado

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó al fruver Jenagro 85, ubicado en la calle 85 con carrera 10ª en Bogotá, tras comprobar irregularidades relacionadas con el cobro de precios superiores a los anunciados y la entrega incompleta de vueltas a los consumidores.

Como resultado del proceso administrativo, la entidad impuso una multa de $133.452.000, decisión frente a la cual el establecimiento aún puede interponer los recursos de ley.



¿Por qué la SIC sancionó al fruver Jenagro 85?

De acuerdo con la información divulgada por la SIC, durante las labores de vigilancia se identificó que varios productos exhibían un precio al público, pero al momento del pago en caja el valor cobrado era mayor.

Esta diferencia, aunque en algunos casos mínima, constituye para la SIC una infracción al régimen de protección al consumidor, que establece que el precio informado debe coincidir exactamente con el cobrado.

La autoridad precisó que este tipo de prácticas afecta la transparencia en las relaciones de consumo y vulnera el derecho de los clientes a recibir información clara, veraz y suficiente sobre los bienes que adquieren.



Problemas con la entrega de vueltas

Otro de los aspectos evaluados fue la no entrega de las vueltas completas, especialmente cuando los montos correspondían a monedas de baja denominación.



Según la SIC, el establecimiento alegaba no contar con el cambio exacto, lo que derivaba en que los consumidores recibieran menos dinero del que les correspondía.

La entidad recordó que, en los casos en los que no sea posible entregar el cambio exacto, el redondeo debe hacerse siempre a favor del consumidor, y no en beneficio del comercio.

Aunque las diferencias por operación individual podían ser de pocos pesos, la Superintendencia concluyó que se trataba de una conducta reiterada y sistemática. Esta repetición habría permitido configurar un lucro ilegítimo, al acumularse los montos retenidos en múltiples transacciones diarias.