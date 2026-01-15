En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / SIC dice que no será "policía de precios" pero vigilará especulación tras alza del salario mínimo

SIC dice que no será "policía de precios" pero vigilará especulación tras alza del salario mínimo

Según explicó, el objetivo es evitar que se presenten acuerdos de cartelización o aprovechamientos ilegales que distorsionen el mercado bajo la excusa del aumento salarial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad