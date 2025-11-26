Juez ordena a la SIC retirar publicaciones que atribuían sanción millonaria a Sayco

Un fallo de tutela del 24 de noviembre de 2025 obliga a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a eliminar y aclarar en redes sociales que la supuesta multa de $5.300 millones contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) no está en firme ni fue notificada.

El Juzgado 31 Administrativo de la Sección Tercera de Bogotá emitió un fallo de tutela el 24 de noviembre de 2025 y determinó que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los derechos al debido proceso y al buen nombre de Sayco al difundir en redes sociales que la entidad había sido sancionada con una multa de $5.300 millones por prácticas contrarias a la libre competencia.

El juez concluyó que la SIC publicó información sobre una sanción sin que ésta estuviera en firme ni se hubiera notificado formalmente, desconoció las formas del proceso administrativo sancionatorio y afectó la presunción de inocencia, lo que pudo ocasionar un daño reputacional irreparable para Sayco.

Por ello, la decisión judicial ordena a la Superintendencia eliminar las publicaciones y emitir una aclaración pública, en iguales condiciones e indicando que la sanción no estaba en firme ni había sido notificada.



Sayco celebró el fallo y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normatividad y la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados, anunciando que presentará los argumentos en el recurso de reposición para defender su posición.