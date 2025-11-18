En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / “Equilibrar la cancha”, principal argumento de la SIC para aceptar integración Tigo - Movistar

“Equilibrar la cancha”, principal argumento de la SIC para aceptar integración Tigo - Movistar

En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria explicó los criterios técnicos que sustentaron la autorización, los riesgos detectados y los mecanismos impuestos para evitar que la unión de ambas compañías se traduzca en afectaciones para los usuarios o en desventajas para competidores más pequeños como WOM.

Publicidad

Publicidad

Publicidad