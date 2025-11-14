"Que surja un operador capaz de competir con el dominante": SIC sobre integración Tigo y Movistar

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, explicó las razones y condiciones bajo las cuales la entidad aprobó la integración entre Tigo y Movistar, una operación que, dijo: "Permitirá intervenir el mercado para lograr mayores eficiencias traducidas en mejores tarifas y calidad para los usuarios".

De acuerdo con Rusinque, la autorización llega acompañada de medidas diseñadas para evitar afectaciones a los operadores minoritarios (como Wom y los OMV) y para garantizar que el nuevo actor integrado pueda competir en igualdad de condiciones frente al operador que hoy ostenta posición dominante en el mercado móvil, es decir Claro.

Rusinque aseguró que la decisión abre la puerta a un escenario de mayor competencia que debería reflejarse directamente en el bolsillo de los colombianos:

Cielo Rusinque // Foto: www.prosperidadsocial.gov.co

“Con los condicionamientos que hemos impuesto, lo que buscamos es que las eficiencias del mercado se traduzcan en mejores condiciones de acceso, de calidad y, sobre todo, en mejores tarifas para los usuarios”, dijo.



Uno de los puntos que más llamó la atención es el condicionamiento relacionado con las campañas comerciales y de propaganda. Rusinque aclaró que esta medida aplica específicamente a uno de los mercados donde se identificaron riesgos competitivos: "Estamos evitando campañas agresivas orientadas a sonsacar clientes de los operadores minoritarios. Las condiciones que impusimos buscan que la competencia sea con el dominante, no entre los pequeños".

Esto significa que la empresa integrada tendrá límites sobre ciertos tipos de llamadas o campañas dirigidas a usuarios de operadores minoritarios, con el fin de no desbalancear el mercado.

Tras la decisión, ambas empresas publicaron comunicados oficiales en los que valoran positivamente el paso dado por la SIC. Movistar afirmó que la decisión representa “una oportunidad para construir un sector de telecomunicaciones equilibrado y sostenible” y aseguró que los mayores beneficiados serán los colombianos:

Tigo y Movistar X: @Tigo_Colombia y @MovistarCo

Publicidad

“Contarán con un operador con capacidad de inversión que permitirá llevar a más velocidad las ventajas de la conectividad y la tecnología”.

Por su parte, Millicom informó que está analizando en detalle la resolución mientras avanza el proceso hacia el cierre de la transacción:

“Valoramos positivamente este paso, que representa un avance más hacia el cierre de la integración entre Tigo–UNE y Movistar”, se lee en el documento.