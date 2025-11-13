En vivo
Negocios  / WOM pide a Petro frenar integración entre Tigo-Movistar por riesgo de "duopolio" en el sector

WOM pide a Petro frenar integración entre Tigo-Movistar por riesgo de “duopolio” en el sector

En una carta abierta, la compañía advirtió que la unión entre las dos empresas concentraría más del 90 % del mercado junto a Claro, afectando los precios, la cobertura y la competencia en el país.

