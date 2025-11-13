WOM pide a Petro frenar integración entre Tigo-Movistar por riesgo de “duopolio” en el sector

La empresa de telecomunicaciones WOM envió una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que le pidió intervenir frente al posible acuerdo de integración entre Tigo y Movistar, advirtiendo que su aprobación podría generar un duopolio en el sector de las telecomunicaciones.

“Esta unión va en contravía de las instrucciones presidenciales de atacar todas las formaciones monopolísticas y carteles en el mundo empresarial colombiano, ya que, de concretarse, dejaría el control de más del 90 % del mercado en manos de dos grandes actores: Claro y Tigo-Movistar”, se lee en el comunicado de WOM.

La compañía aseguró que permitir esta integración traería diversas problemáticas en el sector como: el aumento de los precios al consumidor, reducción de la cobertura, ampliación de la brecha de conectividad y la profundización de la desigualdad territorial y socioeconómica.

Wom Colombia fue adquirida por la empresa SUR Holdings. Foto: WOM

WOM señaló que comparte la visión del mandatario sobre la necesidad de promover la competencia y pidió que, si la operación llega a ser aprobada, esté sujeta a condicionamientos estrictos que permitan que los pequeños operadores sobrevivan, crezcan y puedan competir eficazmente en beneficio de todos los usuarios.



La carta, fechada el 13 de noviembre de 2025, se conoció en medio del debate público que desató la publicación del presidente Petro, el pasado 16 de octubre, en la que rechazó los monopolios en Colombia y pidió acciones para evitar su consolidación.