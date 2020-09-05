En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Movistar

Movistar

Qué pasará con concierto de Damas Gratis en Movistar Arena: Organizadores se pronuncian
Bogotá

Movistar Arena cambiaría de nombre: nuevo patrocinador se hará cargo del gigantesco inmueble

movistar-sim.png
Economía

Millonaria multa de SIC a Movistar por fallas en verificación de identidad que facilitaron fraudes

movistar.jpg
Nación

Contraloría vigilará la venta de participación estatal en Movistar Colombia

Alfonso Gómez.jpg
Tecnología

Telefónica mueve sus fichas: el colombiano Alfonso Gómez asumirá el liderazgo de Movistar+

Fusión Tigo - Movistar
Nación

Integración Tigo–Movistar: sindicato denuncia presiones laborales y riesgo de despidos en Colombia

Cielo Rusinque Foto www.prosperidadsocial.gov.co.jpg
Nación

"Podemos estar hablando de un escenario de cartelización": SIC alerta alza de tarifas en telefonía

CRC advierte a operadores por incrementos en tarifas
Economía

“El problema es que sean excesivos”: CRC responde por alza en tarifas de celular e internet

internet móvil.jpg
Nación

Advierten de alza en precios de telefonía e internet: “Pobreza digital está aumentando”, dice minTIC

Nairo Quintana no será capo en el inicio del Giro de Italia 2025
Deportes

Nairo Quintana anuncia su retiro: "Ha sido un viaje hermoso, con subidas y con bajadas"

Trabajadores de Movistar.
Economía

Este es el Plan de Retiro Voluntario que ofreció Movistar por proceso interno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad