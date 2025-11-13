En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / “El campo está desbalanceado”: presidente de ETB sobre posible fusión de Tigo y Movistar

“El campo está desbalanceado”: presidente de ETB sobre posible fusión de Tigo y Movistar

Además, Diego Molano pidió que la SIC imponga condiciones estrictas antes de aprobar la transacción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad