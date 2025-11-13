“El campo está desbalanceado”: presidente de ETB sobre posible fusión de Tigo y Movistar

El presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Diego Molano, advirtió que la industria de las telecomunicaciones en Colombia atraviesa una crisis estructural y que la posible fusión entre Tigo y Movistar podría agravar los desequilibrios existentes en el mercado. En diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM, señaló que el sector “no está invirtiendo” y enfrenta “una carga tributaria salvaje” que limita su competitividad.

“El campo está desbalanceado contra los operadores de telecomunicaciones, entre otras cosas, por la carga tan salvaje de impuestos”, expresó Molano. Según explicó, Colombia es uno de los países con mayor carga impositiva sobre la industria, lo que ha frenado el crecimiento y ha generado desigualdad frente a las grandes compañías que dominan el mercado.

Molano alertó que, si la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprueba la fusión, “entre Claro y el nuevo operador quedarían con el 95 % del mercado”. Para el directivo, esta concentración sería “muy preocupante” y requeriría medidas para evitar que esa posición de dominio afecte a los usuarios y a los competidores más pequeños.

El presidente de ETB cuestionó además la falta de regulación frente a la empresa líder del sector. “No han hecho nada para regular la posición de dominio de un monstruo gigante como Claro”, dijo, señalando que en Colombia “hay una falta de regulador en general, desde todo punto de vista, para regular a quienes tienen posición de dominio”.



Molano mencionó que otros países ya están tomando acciones para equilibrar el mercado. “Hay países, como Brasil, que están tomando decisiones para que los operadores contribuyan y reconozcan que tienen que pagar por uso de servicios de telecomunicaciones”, explicó.

Finalmente, pidió que la SIC imponga condiciones estrictas antes de aprobar la transacción. “Los operadores pequeños pedimos reglas de juego para sobrevivir y atender a nuestros clientes de manera competitiva”, sostuvo. Agregó que “sin medidas fuertes e inteligentes, desaparecemos los pequeños” y reiteró que “la SIC debe poner condicionamientos fuertes que favorezcan la competencia y al consumidor”.