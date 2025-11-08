En vivo
Operadores alternativos piden a la SIC imponer condiciones a la integración Tigo–Movistar

En una carta enviada a la superintendente Cielo Rusinque, varios operadores del sector de telecomunicaciones advirtieron que la fusión entre Tigo y Movistar podría concentrar el mercado y poner en riesgo la competencia.

Mujer con su celular y las marcas de Movistar y Tigo.
Movistar Colombia anunció este lunes la puesta en operación de la red unificada de acceso móvil junto al operador Tigo.
Foto: Pexels - Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

