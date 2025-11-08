Operadores alternativos piden a la SIC imponer condiciones a la integración Tigo–Movistar

Algunos operadores alternativos de telecomunicaciones enviaron una comunicación a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la que hicieron un llamado urgente para que la integración entre Colombia Móvil (Tigo) y Colombia Telecomunicaciones (Movistar) sea sometida a condicionamientos reales, eficaces y correctivos en todos los mercados afectados.

Según los firmantes, los compromisos propuestos por las compañías involucradas son insuficientes y no resuelven los riesgos que esta operación genera sobre la competencia. Advirtieron, además, que la fusión podría redefinir la estructura del sector, alcanzando niveles de concentración que amenazarían la viabilidad de operadores de menor escala, cuya participación es clave para mantener opciones de conectividad y reducir la brecha digital.

Los representantes de empresas como Partners Telecom, Suma Móvil, Lov Telecomunicaciones, Velonet, Legon Telecomunicaciones, IP Technologies y Finetco manifestaron que las medidas planteadas carecen de mecanismos de auditoría, replicabilidad efectiva y estabilidad a largo plazo.

Por esta razón, solicitaron a la SIC evaluar la operación con rigor y adoptar condiciones que garanticen un acceso equitativo al mercado, eviten esquemas tarifarios discriminatorios y protejan los derechos de los consumidores. Enfatizaron que preservar una competencia efectiva es fundamental para el desarrollo del sector y para asegurar mejores servicios en beneficio de todos los colombianos.

