SIC aprueba la integración entre Tigo y Movistar, pero con condiciones

SIC aprueba la integración entre Tigo y Movistar, pero con condiciones

Cabe mencionar que este proceso se estudia desde enero de este año, cuando se radicó la solicitud de integración. Con la aprobación, nace un nuevo megaoperador de telecomunicaciones en el país.

