SIC podría sancionar más empresas por llamadas sin permiso: esto dijo superintendente Rusinque

La superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, explicó en entrevista con Blu Radio los alcances de la sanción impuesta a Movistar por contactar usuarios sin su consentimiento, e indicó que otras empresas podrían enfrentar medidas similares si persisten en esta práctica.

Rusinque detalló que la entidad confirmó una multa de 170 millones de pesos contra la compañía, tras comprobar que realizó llamadas reiteradas a usuarios de otros operadores con fines comerciales sin contar con autorización expresa. “Esto constituye una violación al derecho fundamental de habeas data”, señaló.

La funcionaria subrayó que los ciudadanos deben tener control sobre el uso de sus datos personales y recordó que no es normal que se utilicen números telefónicos o correos electrónicos sin consentimiento. Además, invitó a quienes se sientan afectados a inscribirse en el Registro Nacional de Números Excluidos, un mecanismo que permite solicitar la exclusión de bases de datos comerciales.

No obstante, algunos usuarios han reportado dificultades con este registro, pues aseguran que al inscribirse dejan de recibir mensajes importantes, como alertas bancarias o códigos de seguridad. Rusinque aseguró que tomará nota de esta situación y revisará el tema con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para evitar perjuicios a los usuarios.



La superintendente también recordó la importancia de leer cuidadosamente los contratos antes de aceptar el uso de datos con fines publicitarios, ya que muchas veces la autorización se otorga sin revisar las condiciones. En caso de arrepentimiento, los usuarios pueden revocar ese permiso y exigir que se suspendan los contactos.

Finalmente, Rusinque confirmó que la SIC adelanta otras investigaciones relacionadas con llamadas no autorizadas por parte de diferentes operadores y empresas. “Nuestro propósito es enviar un mensaje claro al mercado: no vamos a permitir que se normalicen prácticas que vulneran la protección de datos personales”, afirmó.

Durante la entrevista, la funcionaria también se refirió brevemente al proceso de integración entre Movistar y Tigo, una operación que la SIC evalúa actualmente por su posible impacto en la competencia del sector. Rusinque indicó que el análisis continúa y que la decisión final se conocerá antes de que finalice el próximo mes.