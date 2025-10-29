En vivo
Movistar, a pagar millonaria multa por avalancha de llamadas y mensajes publicitarios no deseados

La multa fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio quien considera que se violó el derecho de habeas data de los usuarios.

Foto: Redes sociales
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Movistar tendrá que pagar 670 millones de pesos en multas a la Superintendencia de Industria y Comercio por contactar de forma reiterada y sin autorización a los clientes de otro operador móvil para ofrecerle sus servicios, un hecho que el gobierno considera como un tratamiento indebido de los datos personales.

En Colombia la ley de habeas data establece que una persona no puede ser incluida en bases de datos sin autorización previa, expresa e informada. Lo que implica que si la persona no ha autorizado a que lo contacten con fines comerciales, las compañías no deberían hacerlo.

Llamadas
Llamadas
Foto: ImageFx

Además de las llamadas la compañía utilizó mensajes de texto y mensajes vía WhatsApp para promocionar sus servicios.

Seún la Superindustria considera que esta no es una falla menor y que “la falta de respeto que suponen las comunicaciones no deseadas, a veces en horas inapropiadas o en momentos inoportunos, molestas e invasivas del espacio privado, no están cobijadas por un ejercicio legítimo de las libertades de los agentes económicos”.

La Superintendencia de Industria y Comercio reprueba y rechaza de forma enfática la continuidad de esta práctica y recuerda que contactar directamente a los titulares de datos personales con fines publicitarios o de prospección comercial, sin su consentimiento expreso, no es legítimo. Cualquier actividad que involucre el tratamiento de datos personales para estos fines debe ajustarse de forma estricta a los mandatos de la Ley 1581 de 2012 y de la Ley 2300 de 2023 “Ley dejen de fregar.

