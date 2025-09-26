Millonario fallo judicial a favor de Movistar tiene en jaque a Centro Cultural del Oriente

El Centro Cultural del Oriente Colombiano (CCOC), una entidad sin ánimo de lucro declarada Monumento Nacional en 1995 y Bien de Interés Cultural de la Nación, se encuentra sumergido en una profunda crisis financiera, debido cumplimiento de un fallo judicial, cuyo monto, por efecto de la indexación a valor presente, se ha incrementado a una cifra que la corporación considera totalmente impagable.

La preocupación es altísima, ya que la deuda, que inicialmente fue un litigio por $1.000 millones, hoy en día, tras el fallo condenatorio y la constante indexación, supera los $4.000 millones.

La asesora jurídica del Centro Cultural del Oriente, Carolina Rojas, manifestó que la Corporación requeriría de 25 años o más de funcionamiento para poder cumplir con esta suma exorbitante.

El origen del conflicto data del 4 de octubre de 2002, cuando la Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano y Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A E.S.P (TELEBUCARAMANGA), la empresa predecesora de Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P (Movistar), suscribieron un convenio.



El convenio, valorado en $1000 millones, tenía como objeto que Telebucaramanga, hoy Movistar, apoyara las actividades culturales, educativas y artísticas a cambio de publicidad, promoción de sus servicios y fortalecimiento de su imagen durante 25 años. Los recursos fueron destinados específicamente a la remodelación (restauración y puesta en funcionamiento) del auditorio La Capilla (conocido como el salón de eventos especiales) y el local número 8 del centro.

“La Corporación ejecutó la inversión. Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones determinó que la Corporación no cumplió a cabalidad con los formalismos para presentar los informes de la ejecución del dinero invertido. Aunque en expedientes judiciales donde se presentan informes, se rinden cuentas y se muestran fotografías, estos no fueron "bien recibidos" por la empresa”, explicó Rojas.

Tras la acción judicial contractual interpuesta por la empresa de telecomunicaciones, los fallos subsecuentes salieron en contra del Centro Cultural del Oriente Colombiano.

El Consejo de Estado, en fallo del 26 de enero de 2022, modificó la sentencia de instancia anterior y condenó al Centro Cultural del Oriente a restituir a Colombia Telecomunicaciones la suma de $2.235.801.726.

“El Centro Cultural del Oriente Colombiano es una entidad autosostenible que no recibe recursos de carácter oficial. Sus ingresos dependen de la autogestión, arrendamientos, alquileres y el desarrollo de proyectos culturales. La única fuente de ingresos fija y vigente para cubrir sus gastos mínimos de funcionamiento es el contrato de arrendamiento suscrito con la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga (EMA)”, aseguró la asesora jurídica, Carolina Rojas.

El 20 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander profirió un auto que decretó el embargo y secuestro de los cánones de arrendamiento causados y por causar de este contrato con la EMA.

“Estos recursos son vitales para el funcionamiento y sostenimiento mínimo de la histórica casa patrimonial. A la fecha, se han girado $316.822.744 a causa de la medida de embargo. El abogado externo de la empresa ya solicitó actualizar la medida cautelar para la vigencia 2025, indexando la deuda que, a valor presente, ya excede los 4.000 millones de pesos”, señaló la abogada.

La actual administración del CCOC ha intentado por todos los medios ser escuchada, inclusive a través de una vía alterna conciliatoria con el fin de proponer a Movistar otras fórmulas de arreglo, como la presencia de marca en eventos y otras estrategias derivadas de la actividad del centro cultural, con el fin de minimizar el impacto económico.

Infortunadamente, el CCOC no ha logrado ser escuchado dentro de un espacio formal donde se puedan tomar decisiones. Una audiencia de conciliación que se había programado inicialmente, fue aplazada por solicitud directa de la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. La Corporación insiste en que está siendo obligada a "cumplir lo imposible" sin la oportunidad de exponer su realidad financiera actual.

Este es el comunicado del Centro Cultural de Oriente Colombiano frente a la crisis financiera por un fallo judicial en su contra.