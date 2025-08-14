"Nadie responde": familia de hincha que murió en el Movistar Arena pide justicia

Ya pasó una semana de los desmanes que se generaron el 6 de agosto en el Movistar Arena a raíz del concierto de Damas Gratis en Bogotá, en donde, lamentablemente, murió un hincha del Movistar Arena fuera del recinto atropellado en medio del caos que se había generado en la zona.

Sergio Blanco, de 29 años, además de ser un apasionado seguidor del cuadro cardenal, trabajaba presuntamente en la Dirección de Barrismo Social del Ministerio de la Igualdad. Su muerte la confirmó esa micha noche el alcalde Carlos Fernando Galán, pero una semana después, la familia denunció que no ha recibido respuesta de parte de las autoridades sobre el caso.

"Hicimos la manifestación porque exigimos justicia, pero sobretodo una mesa diálogo con las entidades encargadas. Pero como tal una mesa de diálogo en donde las víctimas tengamos información, de pronto si quieren mantenerla en privado y reserva, si no quieren exponer a la persona, que de pronto sepan cuál es la placa y la persona, estamos perfecto, pero al menos que nos den información a la familia", denunció la hermana en diálogo con Blu Radio.

Conmovedor mensaje de hermana de hincha que murió en el Movistar Arena: "Justicia para Sergio" Foto: redes sociales

De hechos, en horas de la tarde de este 13 de agosto se llevaron a cabo una serie de manifestaciones sobre la NQS a la altura del estadio y el Movistar Arena por este caso, las cuales causaron problemas de movilidad en la zona, que, según la familia, busca una respuesta por parte de las autoridades sobre la muerte de Sergio Blanco el pasado 6 de agosto.

"Mi nombre es Andrea Blanco, hermana de Sergio Blanco, la persona que falleció en el evento que hizo el Movistar el miércoles. En nombre de toda la familia queremos darle nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas que han estado desde el momento o no con nosotros, apoyándonos, dándonos un mensaje de aliento, gestionando", dijo, conteniendo las lágrimas, la hermana a través de TikTok.